الأحد 16 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ارتفاع حصيلة ضحايا الاشتباكات فى السودان إلى 56 قتيلًا

الاشتباكات في السودان
الاشتباكات في السودان

ارتفعت حصيلة قتلى الاشتباكات المستمرة في السودان بين الجيش النظامي والقوات الدعم السريع  العسكرية إلى 56 قتيلًا مدنيًا، وفقًا لما أعلنته نقابة الأطباء اليوم الأحد.

واستمرت المعارك في العاصمة السودانية حتى وقت مبكر الأحد بين قوات الجيش التي يقودها الفريق أول عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع الموالية محمد حمدان دقلو.

قالت لجنة أطباء السودان المركزية إن مجموع القتلى من المدنيين بلغ 56 شخصًا، فيما أصيب 595 بينهم عسكريون، ومنهم عشرات من الحالات الحرجة، وأحصت النقابة نحو 600 جريح بينهم عدد من أفراد قوات الأمن.

- عدد كبير من الجرحى لم يتم نقلهم للمستشفيات بسبب صعوبة التنقل

وقالت إن عددًا كبيرًا من الجرحى لم يتم نقلهم إلى المستشفيات بسبب صعوبات في التنقل أثناء الاشتباكات.

وفي وقت سابق، دعا مجلس الأمن الدولي، أطراف النزاع في السودان إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وجاء في البيان أن أعضاء مجلس الأمن طالبوا الأطراف بوقف الأعمال القتالية على الفور وإعادة الهدوء والعودة إلى الحوار لحل الأزمة الحالية في السودان.

وأعرب أعضاء المجلس عن قلقهم العميق إزاء الاشتباكات العسكرية بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، كما أعربوا عن أسفهم لمقتل وإصابة أشخاص بمن فيهم مدنيون.

الاشتباكات الدعم السريع العاصمة السودانية عبد الفتاح البرهان الجرحى

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