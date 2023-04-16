عقب فيديو الاستعراض.. ضبط مسجل أطلق أعيرة نارية فى الفيوم

نجح رجال الأمن في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع "فيسبوك" لقيام أحد الأشخاص باستعراض سلاح نارى بالفيوم.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم نشره عبر أحد الحسابات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك"، متضمنًا تعليق مدعوم بمقطع فيديو لقيام أحد الأشخاص باستعراض سلاح نارى بحوزته بمحافظة الفيوم.



بالفحص والتعامل الفنى تبين قيام أحد الأشخاص - له معلومات جنائية ومطلوب ضبطه على ذمة إحدى القضايا والمحكوم فيها بالحبس لمدة 3 سنوات وكفالة - مقيم بدائرة مركز شرطة أطسا بالفيوم، بحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم أمكن ضبطه وعُثر بحوزته على سلاح نارى"طبنجة" .

وبمواجهته اعترف بأنه ذات السلاح النارى الذى ظهر به بمقطع الفيديو، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.