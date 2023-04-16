"سوق الكانتو" الحلقة 24.. أزمة نفسية تواجه "صالح" بسبب الحرب

ركزت الحلقة 24 من مسلسل سوق الكانتو على أداء الفنان أحمد صلاح حسني الذي يقوم بدور البطل العائد من الحرب بعد مرور سنوات طويلة.

أحداث مسلسل سوق الكانتو الحلقة 24

لا يزال يعاني صالح من اضطرابات عديدة، مع تطورات أحداث مسلسل سوق الكانتو الحلقة 24، فقد يحدث له تشنجات مفاجئة أثناء جلوسه مع الناس أو التحدث معهم دون سابق إنذار.

وخلال أحداث مسلسل سوق الكانتو الحلقة 24، وأيضًا الحلقات السابقة، تعرض صالح لأزمات ونوبات عصبية مفاجاة، كما أنه يرفض الجلوس وحده ويرفض أيضًا النوم في مكان مظلم.

وأثناء نومه في غرفته دخلت عائشة شقيقته كي تطفئ أضواء الغرفة، إلا أنه طلب منها عدم غلق النوار تمامًا.

وبرر صالح هذه الأعراض بسبب ما تعرض له من عنف أثناء الحرب على العدوان الإنجليزي على مصر.

تدور أحداث «سوق الكانتو» عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول طه القماش «أمير كرارة» الذي تتحول حياته بعد وفاة جده حسانين القماش «عبد العزيز مخيون»، كما تنشأ بينه وبين فتاة يونانية الأصل قصة حب ولكنها تشهد العديد من العقبات.