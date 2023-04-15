مسلسل كشف مستعجل الحلقة 9.. أمجد يأخذ دور علياء ويقرر إيقافها من المسرحية

قرر أمجد الانتقام من علياء وذلك بعد أن شاهدها هي ويوسف في المسرح لعمل بروفة دون إذنه وقام بطردهم في مسلسل كشف مستعجل الحلقة 9 للفنان مصطفى خاطر والفنان محمد عبد الرحمن.

احداث مسلسل كشف مستعجل الحلقة 9

وفور وصول علياء (هنادي مهنا)، خلال احداث مسلسل كشف مستعجل الحلقة 9 لمكان البروفة تفاجأت بوجود صديقتها مريم وهي تقوم بدورها في المسرحية، وعندما تسألت عما يحدث أخبرها أمجد أن مريم تقوم بالدور افضل منها وأنها غير صالحة بهذا الدور ومن الممكن أن تحصل على دور صغير بالمسرحية.

الأمر الذي جعل علياء تنهار في البكاء وقامت بتوبيخ أمجد واتهمته أنه مريض نفسي لا يصلح بأن يكون مخرج، ووجهت لصديقتها مريم حديث لوم وعتاب عما صدر منها وبررت أنها فرصة وكان لابد من استغلالها لتتركها علياء وتنصرف وتحاول الاتصال بيوسف ولكنه لم يرد عليها.

كشف مستعجل

ويعرض مسلسل كشف مستعجل على قناة “الحياة” الفضائية في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، وعلى قناة “دي إم سي” في تمام الساعة الحادية عشر والنصف تم عرضه على منصة watch it في النصف الأول من الشهر الكريم.

ويعد مسلسل “كشف مستعجل” أول أعمال منصة watch it، والذي حقق نجاحًا كبيرًا خلال عرضه بالنصف الأول من شهر رمضان الكريم على المنصة، ولم يقتصر نجاحه على مصر فقط، إلا أنه تصدر نسب المشاهدة في السعودية والإمارات وعدد من الدول العربية.

يشارك في مسلسل “كشف مستعجل” عدد من النجوم منهم مصطفى خاطر، محمد عبدالرحمن، هنادي مهنا، وإلهام وجدي، ويشاركهم البطولة هناء الشوربجي وعزت زين، وضيوف شرف كلا من محمد لطفي ومحمد علي رزق وليلى عز العرب، والمسلسل من تأليف إيهاب، وإخراج شادي الرملي، وإنتاج كريم أبو ذكري، ويعد المسلسل أول أعمال منصة watch it الأصلية لشهر رمضان.

وتدور أحداث مسلسل “كشف مستعجل” في إطار لايت كوميدي، حول عدد من جرائم القتل التي يتورط بها "الشيف يوسف" برعاية مودي الجزاز (مصطفى خاطر)، ويورط معه الدكتور النفسي سهام عز الرجال (محمد عبدالرحمن توتة) بعد أن يخطب شقيقته عاليا ويعيش سهام في مأساة مع زوجته لي مدربة الكيك بوكس، بسبب قوتها وسيطرتها عليه.