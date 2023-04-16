مسلسل جميلة الحلقة 24.. سوسن بدر تطالب بقتل "رجب"

شهدت الحلقة 24 من مسلسل جميلة، بطولة النجمة ريهام حجاج، معاودة شهيرة “سوسن بدر” طلب قتل رجب صبحي "خليل" من "طارق" سامح الصريطي، لكن هذه المرة تعده بكتابة تنازل عن حصتها في المدرسة، ويوافق على الأمر.

“جميلة” أخبرت والدتها شهيرة سوسن بدر بأنها أبلغت الشرطة للتحقيق في أمر رجب، وطالبتها بالهدوء، كما طلبت سوسن بدر من ريهام حجاج أن تعطيها وأختها نصيبهن من الميراث.

وشهدت الحلقة إنقاذ "نرمين" عبير صبري، “زياد” هانى عادل من مخطط شيري يسرا اللوزي وهشام أحمد وفيق، وإبلاغه بأن الشنطة التي سلمها له مندوب المبيعات بها مخدرات.

أبطال مسلسل "جميلة"

ويشارك في بطولة مسلسل "جميلة" بجانب النجمة ريهام حجاج عدد كبير من نجوم الفن وهم كل من النجمة سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج جمال العدل.