السبت 15 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الاتحاد الأوروبى يدعم جهود مصر.. شكرى يتلقى اتصالًا من «بوريل» حول السودان

وزير الخارجية سامح
وزير الخارجية سامح شكري

تلقى وزير الخارجية سامح شكري، اتصالًا، مساء اليوم، السبت، من جوزيب بوريل المنسق الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للتشاور والتنسيق بشأن التطورات الجارية في السودان. 

وقال السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن شكري حرص على إطلاع المسئول الأوروبي على الجهود التي تبذلها مصر منذ بداية اندلاع الأزمة لوقف العنف الدائر، ودعوتها لجميع الأطراف لضبط النفس ووضع حد للمواجهات المسلحة، حقنًا للدماء وحفاظًا على مقدرات الشعب السوداني الشقيق.

مصر: نتابع بقلق بالغ تطورات الوضع فى السودان ونطالب الأطراف بـ«ضبط النفس»

سفارة مصر لدى السودان تنشر أرقام هواتف لمتابعة أحوال الجالية

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن جوزيب بوريل أكد، خلال الاتصال، دعم الاتحاد الأوروبي لمصر في هذه الجهود، والحرص على التنسيق مع مصر خلال الفترة القادمة للعمل على وقف العمليات العسكرية الجارية في السودان وتجنب المزيد من التدهور في الأوضاع الأمنية.

السودان مصر وزير الخارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل سامح شكري

الأكثر قراءة

صاروخ يوم الشمس!

الطب البيطري بالإسماعيلية يحصد المركز الأول على مستوى الجمهورية في مجال التحصينات

بث مباشر.. قداس عيد القيامة المجيد برئاسة البابا تواضروس

إصابة 3 أشخاص بكسور وجروح وكدمات أثر وقوع حادث انقلاب تروسكل بالبحيرة

اندلاع حريق بعمارة سكنية بالأقصر.. وإصابة 3 أشخاص

محمد الباز يكتب: إمام التفكير.. قبضة الرحايا.. نصر أبوزيد بين سهام الجامعة وأنياب الصحافة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الدور الوطنى المنشود للعاملين بقطاع السياحة..!

د.أحمد الخميسى

الحب.. مغامرة الأرواح العظيمة

اشرف عبد الشافي

ملحمة الإمام الشافعى

ماجد حبته

صاروخ يوم الشمس!

أحمد الصغير

شكرًا لمَن صوّبوا مسار الدراما التاريخية المصرية

حسين دعسة

التشاورى الخليجى - العربى.. الأزمة السورية حرجة.. وقضيتنا المركزية فلسطين

وائل لطفي

«تحت الوصاية».. مرة أخرى

عبد الرحيم طايع

أحمد عطا الله يغنى

صور

الأحياء الشعبية تحتفل بليالي رمضان

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم باحات المسجد الأقصى

"النواب الأردنى" يحذر إسرائيل من فرض قيود خلال أعياد المسيحيين

جامعة الدول العربية تدين القيود الإسرائيلية على الحجاج المسيحيين فى القدس