السبت 15 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

سفارة مصر لدى السودان تنشر أرقام هواتف لمتابعة أحوال الجالية

سفارة مصر لدى السودان
سفارة مصر لدى السودان

نشرت سفارة مصر لدى الخرطوم أرقام الهواتف التي تمكن المواطنين المصريين الموجودين في السودان من التواصل مع السفارة.

وقالت، في بيان: "تتشرف السفارة بالإحاطة بإمكانية التواصل مع السفارة من خلال أرقام الهواتف الخاصة بكل من: السيد الأستاذ/ عاطف يونس (0129506391) والسيد الأستاذ/ محمد الغراوي (0912746818)".

الخارجية تتابع أحوال المصريين في السودان 

وأوضحت أن تلك الخطوة تعد إلحاقًا ببيان السفارة المصرية في الخرطوم بشأن التطورات التي تشهدها جمهورية السودان الشقيق منذ صباح اليوم، وفي إطار حرصها على متابعة أوضاع المصريين المقيمين في السودان.

في السياق ذاته، يتابع القطاع القنصلي بوزارة الخارجية أوضاع المصريين المقيمين في السودان الشقيقة، على مدار الساعة، وذلك على خلفية التوترات التي تشهدها الخرطوم منذ صباح اليوم.

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مصر: نتابع بقلق بالغ تطورات الوضع فى السودان ونطالب الأطراف بـ«ضبط النفس»

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وزارة الخارجية تتابع أوضاع المصريين المقيمين فى السودان

وأهابت وزارة الخارجية، في بيان سابق، بكل المصريين المتواجدين فى السودان التواصل مع سفارتنا هناك حال تعرضهم لأي مخاطر، ولتقديم الرعاية اللازمة لهم.

وكانت السفارة المصرية في الخرطوم قد طالبت المواطنين المصريين المقيمين بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والابتعاد عن مناطق التوترات والإقلال من التحركات غير الضرورية والتزام المنازل لحين استقرار الأوضاع.

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