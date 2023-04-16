الأحد 16 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسل حرب الحلقة 4.. ضباط الأمن الوطنى أمام قسم ثالث العريش عقب تفجيره

مسلسل حرب الحلقة
مسلسل حرب الحلقة 4

شهد مسلسل حرب الحلقة الرابعة أحداثا مثيرة عقب تفجير قسم ثالث العريش، حيث عرض مشاهدا لتفجيرات قسم ثالث العريش أثناء عمليات الإنقاذ وتواجد رجال المعمل الجنائي، حيث تقابل الرائد عمر الإمام عقب عودته من المستشفى مع العميد شريف زيدان.

مسلسل حرب الحلقة 4.. ماذا بعد تفجير قسم ثالث العريش؟

دار حوارا بين العميد شريف زيدان "أحمد سعيد عبد الغني" والرائد عمر الإمام "محمد فراج" حيث سأله شريف بيه أنت كويس فرد عليه عايش، فأخبره عمر الإمام أن المقدم محمد في غرفة العمليات وحالته صعبة جدا.

 

وسأل عمر الإمام العميد شريف قائلا " تفتكر الي حصل ده عشان التكفيري مدحت الي كان معانا" فلم يرد عليه العميد شريف زيدان.

 

في مسلسل حرب الحلقة 4 وقعت أحداثا مثيرة حيث توجه الرائد عمر الإمام إلى مستشفى العريش وبصحبته الضابط محمد نجاتي والعميد شريف لتلقي الإسعافات اللازمة، وخوفا على حياة نجاتي الذي أصيب إصابات بالغة ، وطمأن الطبيب الرائد عمر الإمام على صحته قائلا له "الحمدلله جت سليمة حمدلله على سلامتك" بعد أن رفعت مستشفى العريش حالة الطواري لاستقبال جثث شهداء وضحايا حادث تفجير قسم ثالث العريش على يد العناصر الإرهابية.

الحلقة 4 مسلسل حرب.. هل سيقتل أمير الجماعة "الظافر" الإرهابى؟

وسأل عمر الإمام الطبيب عن الضابط محمد نجاتي الذي دخل معه، فرد عليه الطبيب في العمليات ادعي له، وقد شعر الضابط عمر الإمام بحالة من الحزن بعد أن شاهد ضحايا حادث تفجير قسم ثالث العريش وهي تدخل إلى المستشفى.

 

وشهد مسلسل حرب الحلقة 4 أحداثا مثيرة عقب تفجير قسم ثالث العريش والذي نسبب في استشهاد وإصابة عدد من رجال الشرطة، وأصيب كلا من  العميد شريف زيدان ويجسد دوره الفنان أحمد سعيد عبدالغني، والرائد عمر الإمام ويجسد دوره الفنان محمد فراج ضابطي قطاع الأمن الوطني .

 

مسلسل حرب

كما يتم عرض مسلسل حرب على قناة" ON دراما" في تمام الساعة 10.45 مساءًا، وتكون الإعادة الأولى في الساعة 4.45 صباحًا،  بينما الإعادة الثانية تكون في الساعة 12.15 ظهرًا، و الإعادة الثالثة في الساعة 4.45 عصرًا ويقتصر المسلسل على 10 حلقات فقط .

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