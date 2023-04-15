السبت 15 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الحلقة 4 مسلسل حرب.. هل سيقتل أمير الجماعة "الظافر" الإرهابى؟

مسلسل حرب
مسلسل حرب

يترقب عدد كبير من  المشاهدين متابعة أحداث الحلقة 4 من مسلسل حرب، بطولة الفنان أحمد السقا والفنان محمد فراج، وذلك بعد استكمالها أمس سلسلة الإثارة والتشويق.

 

احداث مسلسل حرب الحلقة 4

إذ إنه من المنتظر أن يكشف مسلسل حرب الحلقة 4 عن كيفية تخطيط أمير الجماعة الإرهابية الفنان "محمود البزاوي" لقتل الإرهابي عثمان، والذي يجسد دوره الفنان أحمد السقا، ومصير العمليات الإرهابية التي ينوي القيام بها الإرهابي عثمان "أحمد السقا".  

 

إذ إنه قد كشفت حلقة أمس من مسلسل حرب الحلقة 3 عن سفر "الظافر" "الإرهابي عثمان"، والذي يجسد دوره الفنان أحمد السقا إلى الشيخ "أبوالقاسم" "أمير التنظيم" في سيناء، ليطلب منه كميات كبيرة من المواد المتفجرة "سي فور"، لصناعة 100 صاروخ، فيوافق "أبوالقاسم"، ثم يخبر مساعده بأنه يريد أن يرى السلاح الذي سيصنعه ويستخدمه أولًا ثم سيقوم بقتله.

موعد الحلقة 4 من مسلسل "حرب"

مواعيد وقنوات عرض مسلسل حرب وتوقيت الإعادة


كذلك كشفت حلقة أمس عن ظهور الإرهابي "مدحت" بعد القبض عليه وهو ينكر معرفته بأي تواصل مع تلك الخلية، إلا أنه وبعد الضغط عليه أخبر الضابطين بأنه سينتظر صديقه "فؤاد" على إحدى مقاهي العريش ثم اتفقا معه على أنهما سيتبعاه وعليه التصرف بشكل طبيعي، وهو ما تم بالفعل.

 

كما قد حدثت في حلقة أمس اشتباكات بين الطرفين، قبض على إثرها على 3 عناصر من الخلية الإرهابية من بينهم الإرهابي "مدحت" وذلك بعدما أقسم لصديقه "فؤاد"، أنه لم يتفوه بشيء للضباط، وكاد أن يقتله لولا أن فاجئه ألم كلوي لينتقل على إثره إلى مستشفى العريش العام ليقوم بجلسة غسيل كلوي، وهو ما لاحظه الضابط "عمر"، الذي يقوم بدوره محمد فراج.


استطاع الضابط "عمر" أن يتتبعه إلى المستشفى وكاد يقبض عليه لولا أن ظهر الإرهابي "عثمان" "أحمد السقا"، وهدده بأنه إن لم يتركهم يذهبون وأنه سيقوم بتفجير 6 عبوات ناسفة أحاط بها المستشفى قبل دخوله تحسبًا لهذه اللحظة، ما جعل الضابط "عمر" يتراجع عن أمره خوفًا على الأهالي، وهو ما أشعره بحالة نفسية سيئة.

 

قصة مسلسل حرب 


وتدور أحداث مسلسل حرب في إطار من التشويق والإثارة، وفيه يخوض النجم أحمد السقا مغامرة جديدة بتجسيده دور إرهابي، تمكن من الانضمام إلى الجماعات الإرهابية ثم يحاول عبر الحلقات فرض السيطرة والهيمنة على الأوضاع، و من هنا يدخل في صراع مع الدولة ومؤسساتها.


أما الفنان محمد فراج دور ضابط أمن وطني يكشف عمليات الإرهابي وجماعته، وقد أظهرت الحلقة الأولى ممارسته للعبة "ملاكمة الشطرنج"، وهي اللعبة التي تحتاج إلى كثير من الشجاعة والذكاء حسبما ظهر الكابتن الشحات مبروك في الحلقة مشيدًا باللعبة وممارسته لها خاصة في الوقت الذي لا يعرفها فيه الكثيرون بمصر.

 

ومسلسل حرب بطولة العديد من الفنانين إلى جانب كل من أحمد السقا ومحمد فراج، وهما أحمد سعيد عبدالغني، إنجي المقدم، وسارة الشامي، ومن تأليف إياد صالح وإخراج أحمد نادر جلال، وتقتصر حلقات مسلسل حرب  على 10 حلقات فقط.

 

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