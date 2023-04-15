موعد الحلقة 4 من مسلسل "حرب"

ينتظر الكثيرون من المشاهدين متابعة أحداث الحلقة 4 من مسلسل حرب بطولة الفنان أحمد السقا والفنان محمد فراج.

إذ تدور أحداث مسلسل حرب في إطار من التشويق والإثارة، وفيه يخوض النجم أحمد السقا مغامرة جديدة بتجسيده دور إرهابي، تمكن من الانضمام إلى الجماعات الإرهابية ثم يحاول عبر الحلقات فرض السيطرة والهيمنة على الأوضاع، ومن هنا يدخل في صراع مع الدولة ومؤسساتها.



بينما يجسد فيه الفنان محمد فراج دور ضابط أمن وطني يكشف عمليات الإرهابي وجماعته، وقد أظهرت الحلقة الأولى ممارسته للعبة "ملاكمة الشطرنج"، وهي اللعبة التي تحتاج إلى كثير من الشجاعة والذكاء حسبما ظهر الكابتن الشحات مبروك في الحلقة مشيدًا باللعبة وممارسته لها خاصة في الوقت الذي لا يعرفها فيه الكثيرون بمصر.

ويعرض مسلسل حرب في تمام الساعة التاسعة مساءًا على قناة ON في تمام الساعة التاسعة مساءًا، أما موعد الإعادة الأولى فهو في الساعة الثالثة والربع مساء، بينما تكون الإعادة الثانية في الساعة الثالثة والربع عصرًا.



كذلك يعرض مسلسل حرب على قناة" ON دراما" في تمام الساعة 10.45 مساء، وتكون الإعادة الأولى في الساعة 4.45 صباحًا، بينما الإعادة الثانية تكون في الساعة 12.15 ظهرًا، و الإعادة الثالثة في الساعة 4.45 عصرًا.

ومسلسل حرب بطولة العديد من الفنانين إلى جانب كل من أحمد السقا ومحمد فراج، وهما أحمد سعيد عبدالغني، إنجي المقدم، وسارة الشامي، ومن تأليف إياد صالح وإخراج أحمد نادر جلال، وتقتصر حلقات مسلسل حرب على 10 حلقات فقط.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد السقا على شاشة التليفزيون هو مسلسل "الاختيار 3"، مع النجوم كريم عبدالعزيز، أحمد عز، أحمد مكي، ياسر جلال، وعدد كبير من الفنانين، ومن إخراج بيتر ميمي.