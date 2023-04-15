السبت 15 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أوقاف القليوبية: 1643 مسجدا يؤدى فيها صلاة عيد الفطر

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة القليوبية، الانتهاء من أعمال حصر المساجد التي سيتم إقامة شعائر صلاة عيد الفطر المبارك بها على نطاق المحافظة، موضحة أنه بلغ إجمالي عدد المساجد التي تشهد صلاة العيد بالقليوبية 1643 مسجدا بقرى ومدن المحافظة.
وأوضح "أبو السعود"، أن الشعائر ستبدأ بتكبيرات العيد ثم أداء الصلاة وفق التوقيت المحلي، ليكون بعد شروق الشمس بثلث ساعة أي في تمام الساعة 05:47 بالتوقيت المحلي للعاصمة بنها.

وفي وقت سابق أعلنت مديرية الأوقاف بالقليوبية، انطلاق حملات نظافة المساجد بالمحافظة، بإشراف مباشر من قيادات الدعوة وأئمة المساجد استعدادًا للعشر الأواخر من الشهر الفضيل، وذلك تحت شعار "كلنا في خدمة بيوت الله".

وأوضحت المديرية، في بيان لها، أنه تتضمن الحملة نظافة المساجد وتهيئتها لإقامة سنة الاعتكاف وصلاة التهجد خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، خاصة الأماكن التي يتم إعدادها لاستقبال المعتكفين.

وكشفت أوقاف القليوبية، عن المساجد المسموح بها الاعتكاف في القليوبية خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، حيث يصل عددها 376 مسجدا، موزعة على جميع مراكز وقرى المحافظة، حيث أصدرت المديرية الضوابط والإرشادات الخاصة بالاعتكاف داخل المساجد هذا العام.

 

وفى سياق متصل تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية معرض جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة بمدرسة الشبان العالمية بمدينة بنها لتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية، ، ضمن سلسلة معارض وشوادر" أهلاً رمضان" التى نظمتها المحافظة على مستوى المراكز والمدن، بمناسبة الشهر الفضيل، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع فى إقامة المعارض، لتوفير السلع واللحوم بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين والعمل على ضبط الأسواق ومحاربة الغلاء وجشع بعض التجار. ورفع العبء عن المواطنين.


وتجول المحافظ داخل باكيات وأقسام المعرض ويضم كافة المواد الغذائية والسلع التموينية من السكر والأرز والزيوت، اللحوم ومصنعات اللحوم والدجاج والخضروات وبيض المائدة والبقوليات والمخللات والدقيق بأنواعه وحرص المحافظ على الحديث مع المواطنين الذين تصادف وجودهم، مطمئنا منهم على توافر السلع وأسعارها، مشيرا إلى أن الدولة لا تدخر جهدا فى سبيل تحسين مستوى معيشة المواطنين، ومؤكدا على أهمية المشاركة الفاعلة من جانب المواطنين فيما يتعلق بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية فى مجال ضبط الأسواق من خلال الإبلاغ عن أية مخالفات فى هذا الِشأن.

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