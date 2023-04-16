الأحد 16 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

خاص.. بيريرا يوافق على إسناد مباراة السوبر لطاقم إماراتى

البرتغالي فيتور بيريرا
البرتغالي فيتور بيريرا

كشف مصدر داخل اتحاد الكرة، أن البرتغالي فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام، قد وافق على إسناد مباراة السوبر المصرى التى ستقام بالإمارات الشهر المقبل لطاقم إماراتي.

وواصل المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور "،أن بيريرا رفض فكرة الاستعانة بطاقم أوروبى للسوبر، وشدد في اجتماعه بمجلس إدارة اتحاد الكرة أنه لن يوافق على استقدام أوربى وفى حال عدم الاستعانة بطاقم مصري سيكون الطاقم إماراتى فقط، حيث إن المباراة ستقام فى الإمارات وليس لديه مانع مع التحكيم الأماراتى.

وأضاف المصدر أن مجلس الجبلاية سيعرض على الاتحاد الإماراتى إسناد المباراة لطاقم تحكيم إماراتى وفى حال الرفض سيتم الاستعانة بطاقم مصرى.

واستكمل المصدر أن طاقم التحكيم المصرى الذي أدار مباراة الأهلي وبيراميدز في نهائي الكأس بقيادة أمين عمر خرج بالمباراة لبر الأمان رغم صعوبتها وهو ما شجع بيريرا لتواجد التحكيم المصرى فى هذه المباراة  

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