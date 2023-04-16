بطولة نيللي كريم.. ملخص الحلقة 24 من مسلسل عملة نادرة

عرضت مساء اليوم الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل "عملة نادرة" والذي تخوض بطولته النجمة نيللي كريم وتشارك به ضمن الموسم الرمضانى الحالى 2023.

أبرز مشاهد الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل عملة نادرة

تبدأ الأحداث وعبد الجبار “جمال سليمان” يجلس مع الشيخ المنزلاوي ويدخل حسن أبو عصايا ويلومه الشيخ المنزلاوي على استضافته لنادرة في منزله، وهو أمر غير لائق خاصاً أنها غريبة عنهم، ويخبرهم حسن أبو عصايا أنه تزوج نادرة.

كما يطلب أبو عصايا أن يتربى يوسف مع نادرة و يثور عليه عبد الجبار ويخبره أن يوسف خط أحمر ويرفض طلب الشيخ المنزلاوي بزيارة نادرة له.

ويلوم عصام والدة على زواجه من نادرة وظلمه لوالدته، تجلس زبيدة زوجة حسن أبو عصايا وحيدة وحزينة، يدخل عليها حسن و يدللها و يخبرها بقيمتها ومعزتها في قلبه، تعتذر لها نادرة و تطلب منها ان تسامحها و تخبرها أنها مثل ابنتها.

تجتمع نادرة بعبيدة وبعض شباب النجع سرا لمساعدتها في حربها على عبد الجبار، وتجلس سكينة فريدة سيف النصر مع مسعود احمد عيد وهي معتقدة أن عين واصابت وابنها وترقيه وتطلب منه أن يحدثها ولكنه لا يهذي بالكلام ويخبرها أنه قتل بلال أخوه من أجل الأرض.

تقابل نادرة القط أحد رجال عبد الجبار وتطلب منه سرقة "وصلات الأمانة" التي لدي عبد الجبار والخاصة بأهل النجع، تلطم سكينة خديها تشتكي الى الله و تسأل عن ثأرها لولدها و تخشي من ان يتحدث أمام أحد وتؤكد أنه يجب أن يموت، تخبر سكينة عبد الجبار بما قاله مسعود وليبدوا عليه علمه بالأمر مسبقاً، ويخبرها أن تربيتها هي السبب، وتلقي عليه اللوم ويخنقها ويخبرها بأنها لو تحدثت هي أو مسعود في هذا الأمر مجدداً سيقتلها.

وتتصل نادرة بعبد الجبار وتطلب منه رؤيه ابنها يوسف، ويخبرها أنها أصبحت زوجة رجل ويؤكد لها أنها لن ترى ابنها مرة أخرى، يدخل القط على عبد الجبار ويقدم له "وصلات الأمانة" الخاصة بأهل النجع ويطلب منه عبد الجبار إعطائهم لعلاء ليضعهم في خزنة الوكالة.

ويستعد زوج نفيسة للسفر ولكنه وضع شيء في ظرف و أرسله مع طفل صغير لعلاء، يفتح علاء الظرف و يجد هاتف محمول ورسالة نصية من زوج نفيسة يخبره عن سبب وفاة زوجته وأن الدليل على كلامة داخل التليفون من خلال الفيديو و يخبره علمه بعدم قدرته على الانجاب، لذلك طلبت إسراء من نفيسة الاستعانة برجل آخر يساعدها على الإنجاب، يذهب علاء لمكان بعيد يشاهد الفيديو ويبكي.

وتختتم الحلقة باتصال القط بنادرة ويخبرها أن "وصلات الأمانة" موجودة في خزنة الوكالة لتحرق نادرة وكالة عبد الجبار.

أبطال مسلسل "عملة نادرة"

مسلسل "عملة نادرة" بطولة نيللي كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو ريه، رمزي العدل، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، على الطيب، مريم الخشت، نهى صالح، ومحمد فهيم، وهشام عاشور، ريم رؤوف، كريم عبد القوي بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب، مدير التصوير أحمد فهيم، مهندس الصوت زياد عزت، مهندس الديكور امير عبد العاطي، مصحح اللهجة عبد النبي الهواري، ملابس غادة وفيق، تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد العدل، وإنتاج جمال العدل.