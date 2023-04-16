الأحد 16 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التعليم تعلن ضوابط غياب الطلاب عن أداء التقييمات بالمدارس الفنية

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضوابط لغياب طلاب التعليم الفني عن أداء التقييمات بالمدارس الفنية التى تطبق منهجية الجدارات.


واشتملت الضوابط كالآتي:

_ الغياب كليا في وحدتين: 
الدور الثاني هو عملية إعادة تقييم الطالب (غير الجدير) الذي لم يجتز وحدة أو وحدتين في الدور الأول أو كان متغيبا فيهما، على أن يكون التقييم شاملا لجميع مخرجات التعلم لكل وحدة و يحق للطالب التقدم للبرنامج العلاجي اختيارياً بعد سداد الرسوم المقررة لها.

 

_ الغياب كليا في أكثر من وحدتين:
الطالب المتغيب عن التقييم أو الذي لم يجتز أكثر من وحدتين لايحق له دخول الدور الثاني، ويعتبر راسبا ويتم إعادة الوحدات التي تغيب عنها أو لم يجتزها في العام الدراسي التالي.

 

_ الغياب كليا / عدم اجتياز وحدة في الدور الثاني:

الطالب الذي لم يجتاز وحدة في الدور الثاني يعتبر راسبا ويحق له إعادة العام الدراسي في الوحدات التي رسب فيها فقط، ويتم احتساب نسب الحضور المقررة على هذه.

 

_ الرسوب في عامين متتاليين:
الطالب الراسب لعامين متتاليين في ذات الصف في المدارس المطبق بها منهجية الجدارات المهنية يحق له التقدم للامتحان من الخارج علي نظام العمال طبقا للقرارات الوزارية المنظمة.

 

_ نسبة الحضور ٧٥% في الجدارات:

- يشترط لدخول امتحانات النقل والامتحانات العامة ألا تقل نسبة الحضور الطالب عن 75% من مجموع الدروس المقررة للتدريبات المهنية يصرف النظر عن سبب الغياب.

 

_ التقدم للتقييم النهائي:
يحق للطلاب الذين اجتازوا جميع وحدات البرنامج التقدم للتقييم النهائي أمام اللجنة وتنفيذ التقييم
النهائي للبرنامج ، أما الطلاب الذي لم تجتاز وحدتين بالدور الأول يحق لها دخول الانعقاد الثاني للتقييم النهائي بعد اجتياز تقييم الوحدتين.

 

_ البرنامج العلاجي "الفرصة الثالثة":
يحق للطالب دخول البرنامج العلاجي عقب الفصل الدراسي الأول أو الفصل الدراسي الثاني في أي عدد من الوحدات بشرط حضوره أحد تقييمات مخرج في الوحدة ، ولا يحق للطالب المتغيب عن جميع تقييمات الوحدة دخول البرنامج العلاجي.

_ ينفذ البرنامج العلاجي وإتاحة الفرصة الثالثة للجدارات الفنية فقط.

 

_ غياب تقييمات وحدة متطلب سابق لوحدات أخري:

في حالة عدم اجتياز الطالب لإحدي الوحدات التي تعتبر سابقة لباقي وحدات البرنامج يجوز تنفيذ برنامج علاجي استثنائي له خلال العام الدراسي بحد أقصى وحدة واحدة فقط خلال الفصل الدراسي وبموافقة المحقق الداخلي للبرنامج ورئيس لجنة إدارة التقييم والتحقق بالمدرسة مع السماح للطالب بحضور بقية الوحدات للبرنامج علي الا يتم تقييمه بها إلا بعد اجتيازه البرنامج العلاجي.

_ غياب أو عدم اجتياز تقييم الفرصة الأولى 
في حالة عدم تحقيق الطالب لأحد مخرجات التعلم الخاصة بوحدة ما، يتم إعادة تقييمه للمرة الثانية خلال أسبوع من تاريخ التقييم الأصلي.

_ شروط انتقال طالب الجدارات من سنة دراسية لآخرة.

_ نجاح الطالب في تحقيق مخرجات التعلم الخاصة بوحدات الجدارات المخصصة للسنة الدراسية.

_ في حالة عدم اكتمال عملية إعادة التقييم لنواتج التعلم الخاصة بوحدات الجدارات للطالب في نهاية الفصل الدراسي الأول.

_تستمر هذه العملية، ولكن يجب الانتهاء منها بحلول نهاية الفصل الدراسي الثاني النفس السنة الدراسية.

_في حالة عدم اكتمال عملية إعادة التقييم لنتائج التعلم الخاصة بوحدات الجدارات للطالب في نهاية الفصل الدراسي الثاني تستمر هذه العملية، ولكن يجب الانتهاء منها قبل بداية العام الدراسي الثاني.

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
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