الأحد 16 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الثقافة

«رسالة الإمام»: هل نبش قبر الإمام الشافعى فى مصر ؟.. المقريزى يجيب

مسلسل رسالة الإمام
مسلسل رسالة الإمام

أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعيّ المطَّلِبيّ القرشيّ (150-204هـ / 767-820م) هو ثالث الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة، وصاحب المذهب الشافعي في الفقه الإسلامي، ومؤسس علم أصول الفقه، الذى توفى فى خلافة المأمون فى ليلة الجمعة بشهر رجب عام 204 هجرياً ودفن صبيحة الليلة وهو ابن أربع وخمسين سنة وصلى عليه "السرى بن الحكم" أمير مصر يومئذ.

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والسرى الذي ظهر في أحداث حلقة اليوم السبت من مسلسل "رسالة الإمام" ويقوم بدوره النجم حمزة العيلى، هو السٌري بن الحكم بن يوسف البلخي (توفي في نوفمبر 820م)، وهو جندي من أصل خراساني، جاء إلى مصر عام 799م في حاشية الليث بن الفضل، وسرعان ما ارتقى في المناصب، شغل مرتين منصب الوالي العباسي لمصر.

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الشافعي دفن نحو قبور الشهداء فى مقبرة بني عبد الحكم وبين قبورهم، وعند رأسه عمود من الحجر كبير وكذلك عند رجليه وعلى العالى الذى عند رأسه حفر قد كتب فيه فى ذلك الحجر:"هذا قبر محمد بن ادريس الشافعي أمين الله".

 

هل نبش قبر الإمام الشافعي ؟

يقول المقريزى :" إن الوزير نظام الملك لما بني المدرسة النظامية فى بغداد أراد أن ينقل الإمام الشافعي من مقبرته فى مصر إلى مدرسته فى بغداد وكتب إلى بدر الجمالى بذلك، ولما نبش القبر هاجت الناس وثارت وهموا برجم أمير الجيوش فطردت العامة والغوغاء من حوله ونبش القبر مرة ثانية فخرج من اللحد رائحة عطرة اسكرت من حضر فوق القبر حتى وقعوا صرعى فاعادوا ردم القبر وكتبوا لنظام الملك بذلك فارسل الكتب إلى الأمصار فزاد قدر الإمام الشافعي".

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مسلسل "رسالة الإمام" بطولة خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلي، أحمد الرافعى، سلمى أبو ضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي أبرزهم السوريين خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub – سعدى وجوهر ويعرض علي قناة الحياة وdmc و cbc.

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استعانت الشركة المنتجة بمراجع تاريخي يلازم فريق المسلسل طوال فترة التصوير، إضافة إلى مراجعة الحلقات بشكل مستمر من قبل مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وكذلك وجود مراجع لغوى للسيناريو، خاصة أنه يتم تقديم العمل باللغة العربية الفصحى، هذا بالإضافة إلى الفترة الماضية شهدت تدريب الفنانين المشاركين في البطولة على ركوب الخيل والمبارزة بالسيف.

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