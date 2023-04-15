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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مسلسل تحت الوصاية الحلقة 9.. الصيادون يتخلون عن منى زكي في أزمتها المالية

تحت الوصاية
تحت الوصاية

بدأت منذ قليل أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل تحت الوصاية والتي بدأت بفلاش باك لحياة “حنان” منى زكى القديمة والمعاناة التى كانت تعانيها مع بداية وفاة زوجها.

مسلسل تحت الوصاية الحلقة 9

 

وتعرضت منى زكي لأزمة كبيرة بسبب تخلي الصيادين عنها لعدم دفعها لأجرتهم، وظل “عم ربيع” الذي يقوم بدوره رشدي الشامي يصبرها في موقفها قائلا: "هتفرج إن شاء الله" ولأول مرة خلال أحداث المسلسل تصرح حنان لعم ربيع بأن زوجها متوفي.

وقد تعرضت منى زكي في الحلقة الماضية لخسارة كبيرة بسبب فساد الجمبرى لعدم وجود الثلج.

وفي أحداث الحلقة التاسعة مازال محمد دياب الذي يقوم بدور صالح في رحلة البحث عن مركب أخيه بعد أن سرقتها الفنانة منى زكي لأنها مركب زوجها وتريد أن تعمل عليها من أجل توفير حياة كريمة لأولادها.

أحداث مسلسل تحت الوصاية الحلقة 9

 

وقد تمت فسخ خطبة محمد دياب ونهى عابدين بسبب تأجيل الزواج، وقالت والدة نهي عابدين لها: "أنا فسخت الخطوبة علشان مصلحتك".

تدور أحداث مسلسل “تحت الوصاية” حول “حنان” التي تجسدها منى زكي، وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل “9 سنوات”، فاقدة الثقة في نفسها مكتفية برعاية بيتها وطفليها، وبعد وفاة زوجها تجد نفسها وحيدة في مواجهة عالم ذكوري، حيث تمر بعثرات وتحديات تتخطاها تباعًا لتتحول من امرأة مستسلمة ومغلوبة على أمرها إلى امرأة قادرة على تحدي الجميع.

أبطال مسلسل “تحت الوصاية” لمنى زكي


“تحت الوصاية” يتكون من 15 حلقة، بطولة الفنانة منى زكي، دياب، نسرين أمين، رشدي الشامي، علي الطيب، مها نصار، نهى عابدين، خالد كمال، محمد عبدالعظيم، والعمل من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.

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