مسلسل جعفر العمدة الحلقة 24.. "عايدة" تهرب من منزل "جعفر" بعد طلبه بإجهاض جنينها

قررت “عايدة” التي تجسد دورها النجمة زينة الهرب من منزل زوجها “جعفر” الذي يجسد دوره النجم محمد رمضان وذلك ضمن أحداث الحلقة 24 من مسلسل جعفر العمدة.

وجاء قرار “عايدة” بالهرب من منزل جعفر بعد أن أمرها بإجهاض جنينها وعدم رغبتها في فعل هذا الأمر، وأمرها “جعفر” بالإجهاض بعد معرفته بوفاة والدها الذي يجسد دوره الفنان بيومي فؤاد من محبسه وأنها أخفت عنه الخبر للحصول منه على الأموال الذي اتفقا عليه لإخراجه من السجن وحصولها على 40 مليون جنيها واعتقد أنها قامت بالحمل منه لورثه في جميع أمواله.

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 24

ويشارك في بطولة مسلسل "جعفر العمدة" بجانب محمد رمضان، كل من النجمة زينة، النجمة هالة صدقي، النجمة إيمان العاصي، النجمة مي كساب، النجمة منة فضالي، الفنان الشاب أحمد داش، النجم الأردني منذر رياحنة، الفنان عصام السقا، الفنانة فريدة سيف النصر، الفنان مجدي بدر، الفنان أحمد فهيم، الفنان فتوح أحمد، الفنانة سلوى عثمان، الفنانة جوري بكر، الفنان طارق النهرى، الفنان أحمد عبدالله، الفنان إحسان الترك، الفنان بيومي فؤاد، من تأليف وإخراج محمد سامي.

مسلسل جعفر العمدة تدور أحداثه في 30 حلقة وينتمي العمل لنوعية المسلسلات الاجتماعية الشعبية حول جعفر العمدة (محمد رمضان) ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل في العديد من الصراعات ويعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.

مواعيد عرض مسلسل جعفر العمدة

ويعرض مسلسل جعفر العمدة بشكل حصري عبر شبكة قنوات دي إم سي الفضائية ومنصة واتش ات الرقمية في التوقيتات التالية:

قناة DMC دراما

عقب أذان المغرب مباشرة

الإعادة الأولى في تمام الساعة 1.30 صباحا

الإعادة الثانية في تمام الساعة 12 ظهر اليوم التالي.

قناة DMC العامة

الساعة 10.15 مساء

الإعادة الأولى في تمام الساعة 5 صباحا

الإعادة الثانية في تمام الساعة 9.45 صباحا.

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