موعد عرض الحلقة 24 من مسلسل جعفر العمدة والقنوات الناقلة

عدة حقائق كُشفت خلال الحلقة السابقة من مسلسل جعفر العمدة بطولة النجم محمد رمضان، بعدما عرف أن والد زوجته عايدة التي تجسد دورها الفنانة زينة توفى منذ فترة وهي لم تخبره، وانتهت الحلقة على معرفته بحمل زينة.

ولازال يبحث رمضان عن خيط يوصله بابنه الذي اختطف منذ ١٩ عاما على يد بلال شامة "مجدي بدر" والذي ما أن وصل إليه حتى صدمته سيارة وبترت قدمه وفقد رمضان أثره من ذلك الحين.

وحين وصل إلى خالة سيف الفنانة سلوى عثمان لمعرفة المزيد عن سيد أنكرت معرفتها بالأخير وأنها لا تعرف شيء عنه وعن قريبهم الذي خطف نجل محمد رمضان في وقت سابق لتنتهي الحلقة على أحداث مشوقة ويتسائل الجمهور متى يصل رمضان لنجله؟.

موعد عرض الحلقة ٢٤ من مسلسل جعفر العمدة

يعرض مسلسل جعفر العمدة حصريًا على قناة dmc دراما الساعة 6.15 مساءً والإعادة الساعة 1.30 صباحًا والساعة 12 ظهرًا، بالإضافة إلى عرضه على منصة watch it الساعة 6.20 مساء.

كما يعرض على قناة dmc الساعة 10.15 مساء والإعادة الساعة 5 صباحًا والساعة 9.45 صباحًا.

المسلسل بطولة النجم محمد رمضان ويشاركه زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.