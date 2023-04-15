مواعيد عرض مسلسل حضرة العمدة الحلقة 24 والقنوات الناقلة

تُعرض بعد قليل، الحلقة 24 من أحداث مسلسل حضرة العمدة، للنجمة روبي، والنجم أحمد رزق، ونخبة كبيرة من النجوم والفنانين، وذلك على شبكة قناة الحياة الفضائية فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، بالتزامن مع عرضها على منصة WATCH IT الرقمية فى نفس التوقيت.

أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 24

ومن المقرر أن يشهد مسلسل حضرة العمدة الحلقة 24، تصاعد فى الأحداث خاصة بعد انعقاد أولى جلسات محاكمة «سامر ضرغام» ويجسده

الفنان الشاب عبدالرحمن عزوز، الجانى والمتهم بقتل «سلمى عتمان» وتجسدها الفنانة دنيا جمعة، الذى قتلها غدرا لعدم موافقتها على الزواج منه، وتتصاعد الأحداث أكثر خاصة بعد رفض «المستشار جلال» ويجسده النجم أحمد رزق، بالدفاع عن حق المجنى عليها «سلمى»، الأمر الذى طلبته منه حضرة العمدة صفية الفارس وتجسدها روبي.

تردد شبكة تليفزيون الحياة

تردد شبكة تلفزيون الحياة هو 12206،الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، معدل تصحيح الخطأ 5/6.

أحداث مسلسل حضرة العمدة

«حضرة العمدة» ينتمى إلى نوعية الأعمال الدرامية الاجتماعية، وتدور أحداثه كاملة داخل قرية “تل شبورة” قرية رمزية يرصد خلالها حياة ومعيشة مجتمع بأكمله ويناقش العمل الكثير من القضايا الاجتماعية والثقافية والسياسية المهمة منها ختان الإناث، والهجرة غير الشرعية، وتجارة المخدرات، وزواج القاصرات، وتمكين المرأة، وغيرها.

صناع وأبطال مسلسل حضرة العمدة

يشارك فى أحداث مسلسل حضرة العمدة، مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين الذين يصل عددهم لأكثر من 30 فنانًا وفنانة، في مقدمتهم روبي، وسميحة أيوب، وبسمة، وأحمد بدير، ومحمد محمود عبدالعزيز، ومحمود عبدالمغني، ووفاء عامر، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي وأحمد رزق، وكريم عبدالخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وصلاح عبدالله، ولطفى لبيب، وحسام داغر، وصولا عمر، وشيري أشرف، وأحمد أبوزيد، وإياد عيد، والمسلسل من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، وإنتاج مجموعة فنون مصر لمالكيها المنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبدالعزيز، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج عادل أديب.