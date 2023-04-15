السبت 15 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"حياة كريمة" يكرم صاحب مطعم يعطي السائلين بالمجان

حياة كريمة
حياة كريمة

حرص برنامج "حياة كريمة" تقديم الإعلامي أيمن مصطفى، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، على تقديم الدعم النفسي والمالي لصاحب مطعم يخرج وجبات يومية بالمجان للمحتاجين.

مساعدة السائلين 

وأكد صاحب المطعم، أنه يقوم بتوزيع أكثر من 200 وجبة يومياً بالمجان على أصحاب هذه المنطقة الذين يحتاجون إلى المساعدة، معبراً: "أنا من المنطقة وعارف إن فيه ناس حالتها المادية صعبة جداً".

وتابع: "مساعداتي ليست مقتصرة على شهر رمضان المبارك، طول السنة اللي مش معاه فلوس وعاوز ياكل مش بنرجعه أبدا، لازم نجبر بخاطر الناس اللي مش قادرة، ربنا كرمني الحمد الله بفتح المحل وعلشان كدا مستحيل ارجع سائل".

"حياة كريمة"

وقامت أسرة برنامج "حياة كريمة" بمنح هذا الرجل ميدالية أبطال حياة كريمة إضافة إلى مبلغ مالي لتزويد عدد هذه الوجبات اليومية لمساعدة أكبر عدد ممكن من المواطنين المحتاجين.

حياة كريمه أيمن مصطفى دي ام سي صاحب مطعم برنامج حياة كريمة

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