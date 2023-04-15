مسلسل جميلة الحلقة 23.. يسرا اللوزي تخطط للانتقام من هانى عادي

أظهرت الحلقة الثالثة والعشرين من مسلسل جميلة الذى تخوض بطولته النجمة الشابة ريهام حجاج، ومجموعة من النجوم الشباب والكبار، عن نوايا شيري الخبيثة والتي تجسد دورها الفنانة الشابة يسرا اللوزي بشأن التخلص من زياد زوج جميلة ويقوم بدوره هاني عادل.

ويقوم هشام الذي يجسده أحمد وفيق، بالإيقاع بجميلة ويتقرب منها بهدف الارتباط بها والزواج منها للاستيلاء على أموالها وممتلكاتها التي ورثتها عن أبيها.

وخلال مسلسل جميلة الحلقة 23 بطولة ريهام حجاج، تحدث هشام عن فشل محاولاتهما لإفساد علاقة صديقه زياد وجميلة والتفريق بينهما، إلا أن زوجته شيري لم توافقه في الرأي، وأكدت له أن الفرصة ما زالت سانحة لطلاق زياد وجميلة بالرغم من نجاح حمل الأخيرة واقتراب موعد الولادة.

مواعيد عرض مسلسل جميلة الحلقة 23

يشارك في بطولة المسلسل بجانب النجمة ريهام حجاج، العديد من نجوم الدراما، والذين ساهموا بشكل كبير في إنجاح العمل وهم سوسن بدر، يسرا اللوزي، عبير صبري، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل.

هناك الكثير من قنوات العرض لمسلسل جميلة، فمن المقرر أن تعرض قناة الحياة مسلسل "جميلة" عبر شاشتها فى رمضان 2023 يومياً فى الساعة 1:15 صباحاً، والإعادة الساعة 6:45 صباحا .

كما تعرض قناة cbc المسلسل عبر شاشتها يومياً الساعة 6:15 مساء، فيما أعلنت قناة on أن المسلسل الرمضاني سيعرض يوميا الساعة 11:15 مساء، ويعاد الـ5 صباحا.

قصة مسلسل جميلة

جميلة شخصية مثالية، تحارب الفساد وأخطاء الآخرين، وتدخل في صراعات مع أقرب الناس إليها

وتدور قصة مسلسل "جميلة" للنجمة ريهام حجاج في إطار تشويقي واجتماعي، ويسلط الضوء على مواجهة الأزمات الزوجية، حيث تظهر بطلة العمل بدور "جميلة" متزوجة من هاني عادل، وتشهد حياتهما تطورات عديدة وتسيطر عليها المشكلات والأزمات، ويسعيان لحلها، إضافة إلى مواقف ومفاجآت عديدة تكشفها أحداث المسلسل.

أبطال وصناع مسلسل جميلة

ويشارك في بطولة مسلسل "جميلة" بجانب النجمة ريهام حجاج عدد كبير من نجوم الفن وهم كل من النجمة سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر علي ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج جمال العدل.

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