الأحد 16 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الزراعة: معهد أمراض النباتات يصدر التوصيات والإرشادات الفنية لمكافحة أمراض العنب

مكافحة أمراض العنب
مكافحة أمراض العنب

قال الدكتور محمود قمحاوي مدير معهد أمراض النباتات بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن المعهد أصدر عدة توصيات وإرشادات فنية لمزارعي العنب للتعامل مع الأمراض المبكرة التي قد تصيب المحصول في مرحلة مبكرة خلال شهر أبريل الجاري مثل ظهور مرض البياض الزغبي على أوراق العنب مبكراً  نظرا للتغير المناخي مما يؤدي إلى التأثير على أوراق العنب.

 

 وأضاف قمحاوى أنه يجب مكافحة هذا المرض من خلال: اجراء العمليات الفنية وخاصة إدارة المجموع الخضري لكرمة العنب مهم جدا و التي من أهمها  :-  إزالة الورقتين السفليتين من كل طرح، وإزالة النموات بدون عناقيد و التي ليس لها احتياج في العام التالي.  مثل النموات  الموجودة  في نهاية الطراحات و كذلك الموجوده فى قلب الشجرة او من  على عظم الشجره و مجاوز العيون، و تنوير حول العناقيد  بإزالة المحاليق و الأوراق وتعديل وضع  العناقيد.

        
وأكد على ضرورة خف العناقيد سواء خف عددها أو خف أزهار أو خف حبات أو خصيها، و عدم الإفراط في التسميد الأزوتي والاهتمام بالتسميد البوتاسيومي.

 

وطالب بضرورة أن يتم الرش الوقائي من بداية الموسم بأحد المبيدات الفطرية الوقائيه مثل اوكسي كلور النحاس او هيدروكسيد النحاس او اكسيد نحاسوز اودياثين بمعدل ٢٥٠ جرام لكل ١٠٠ لتر ماء   بداية من بعد التقليم مباشرة وعندما يصل طول الطراح ١٥ سم وتكرار الرش كل ١٥ يوم ما عدا وقت التزهير بالتركيز الموصى به في الميعاد المناسب والاله المناسبة.


وقال قمحاوي انه في حالة ظهور اعراض المرض  يتم الرش بأحد المبيدات الفطرية الجهازية التي توصي بها وزارة الزراعة بالتبادل بحيث لا يكرر رش أي مبيد مرتين يتبع نفس المجموعة الفعالة حتى لا يؤدي إلى إنتاج سلالات مقاومة من الفطر مع مراعاة التركيز المناسب الموصى به و ميعاد الرش المناسب و الآله المناسبة للرش مثل امستار توب  او رودميل جولد أو رودميل مانكوزيب  او جالبين نحاس  او أكروبات نحاس  يراعي التركيز المناسب الموصى به وميعاد الرش المناسب والاله المناسبة لرش المبيدات الفطرية.

الزراعة معهد امراض النباتات يصدر التوصيات والإرشادات الفنية

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الزراعة: معهد أمراض النباتات يصدر التوصيات والإرشادات الفنية لمكافحة أمراض العنب

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