السبت 15 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

وزير قطاع الأعمال يشهد توقيع مذكرة تفاهم لتطوير شركة النصر لصناعة المواسير

من الحدث
من الحدث

شهد المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، اليوم، توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى الشركات التابعة للوزارة، وبين شركة "كونكت إيجيبت" ممثلا لتحالف مصري - هندي في مجال الصناعات المعدنية، وبمشاركة فنية إسبانية وصينية بهدف تطوير شركة النصر لصناعة المواسير الصلب ولوازمها وزيادة رأسمال الشركة وإضافة خطوط إنتاج جديدة ورفع كفاءة الخطوط الحالية.

أبدى تحالف الشركات الخاصة وشركة كونكت إيجيبت الرغبة الجادة في الشراكة من أجل تطوير شركة النصر لصناعة المواسير وزيادة الإنتاج وإدخال تكنولوجيات جديدة والوصول بجودة المنتج إلى المعايير العالمية.  

وأكد المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة تسعى إلى الشراكة مع القطاع الخاص في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، وأن هناك خريطة استثمارية واضحة بالمشروعات والقطاعات، موضحاً أن هناك توجيه بفتح المجال وإتاحة المعلومات اللازمة أمام الشركات الخاصة لزيادة المشاركات والتعاون خاصة في القطاعات الإنتاجية، وأن أشكال ونسب المشاركة يتم مناقشتها طبقا لما حددته وثيقة سياسة الملكية علما بأن هناك توجه عام بفتح المجال ومساعدة الاستثمار الخاص ليحتل مكانته الطبيعية في الاقتصاد القومي.                        

يذكر أن شركة النصر لصناعة المواسير الصلب تأسست عام 1962 كأول شركة لإنتاج المواسير الصلب الملحومة طوليا وحلزونيا في مصر والمنطقة. والشركة تعمل طبقا لمواصفات معهد البترول الأمريكي والتي تلزم لأغراض نقل المياه والبترول والغاز وكذلك إنتاج القطاعات الهندسية والمربعة للاستخدام فى شتى المجالات، وتقوم الشركة حاليا بتوريد أعمدة الإنارة فى إطار مبادرة "حياة كريمة".

قام بالتوقيع المهندس محمد السعداوي العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات المعدنية، والمهندس علي مصطفى موسى رئيس شركة كونكت إيجيبت.

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