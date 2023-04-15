ثروة قومية حقيقية.. عبد الله غلوش يشيد بـ منى زكي في "تحت الوصاية"

أشاد الناقد الفني عبد الله غلوش بدور الفنانة منى زكى في مسلسل تحت الوصاية، حيث قال: «زي النهاردة من سنتين هنا كانت بتعيط عشان كانت حامل ومزنوقة ومش لاقيه حمام وهي لوحدها في أمريكا.. امبارح حنان بتعيط عشان الجمبري اللي اصطادته باظ قبل ما تبيعه.. نفس الممثلة بس مش نفس الاشخاص».

وأضاف “غلوش” في بوست عبر صفحته على “فيس بوك”:«نفس العياط بس واحد بينقلك مشاعر والتاني بينقلك مشاعر تانية خالص عن خيبة الأمل والحسرة ع المجهود اللي ضاع وعدم قدرتها على الوفاء بطلب ابنها حتى لو بسيط.. منى زكي ثروة قومية حقيقية».

قصة مسلسل تحت الوصاية

تدور أحداث مسلسل “تحت الوصاية” حول “حنان” التي تجسدها منى زكي، وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل “9 سنوات”، فاقدة الثقة في نفسها مكتفية برعاية بيتها وطفليها، وبعد وفاة زوجها تجد نفسها وحيدة في مواجهة عالم ذكوري، حيث تمر بعثرات وتحديات تتخطاها تباعًا لتتحول من امرأة مستسلمة ومغلوبة على أمرها إلى امرأة قادرة على تحدي الجميع.

أبطال مسلسل “تحت الوصاية” لمنى زكي

“تحت الوصاية” يتكون من 15 حلقة، بطولة الفنانة منى زكي، دياب، نسرين أمين، رشدي الشامي، علي الطيب، مها نصار، نهى عابدين، خالد كمال، محمد عبدالعظيم، والعمل من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.