السبت 15 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

ثروة قومية حقيقية.. عبد الله غلوش يشيد بـ منى زكي في "تحت الوصاية"

تحت الوصاية
تحت الوصاية

أشاد الناقد الفني عبد الله غلوش بدور الفنانة منى زكى في مسلسل تحت الوصاية، حيث قال: «زي النهاردة من سنتين هنا كانت بتعيط عشان كانت حامل ومزنوقة ومش لاقيه حمام وهي لوحدها في أمريكا.. امبارح حنان بتعيط عشان الجمبري اللي اصطادته باظ قبل ما تبيعه.. نفس الممثلة بس مش نفس الاشخاص».

وأضاف “غلوش” في بوست عبر صفحته على “فيس بوك”:«نفس العياط بس واحد بينقلك مشاعر والتاني بينقلك مشاعر تانية خالص عن خيبة الأمل والحسرة ع المجهود اللي ضاع وعدم قدرتها على الوفاء بطلب ابنها حتى لو بسيط.. منى زكي ثروة قومية حقيقية».

قصة مسلسل تحت الوصاية 
تدور أحداث مسلسل “تحت الوصاية” حول “حنان” التي تجسدها منى زكي، وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل “9 سنوات”، فاقدة الثقة في نفسها مكتفية برعاية بيتها وطفليها، وبعد وفاة زوجها تجد نفسها وحيدة في مواجهة عالم ذكوري، حيث تمر بعثرات وتحديات تتخطاها تباعًا لتتحول من امرأة مستسلمة ومغلوبة على أمرها إلى امرأة قادرة على تحدي الجميع.

أبطال مسلسل “تحت الوصاية” لمنى زكي
“تحت الوصاية” يتكون من 15 حلقة، بطولة الفنانة منى زكي، دياب، نسرين أمين، رشدي الشامي، علي الطيب، مها نصار، نهى عابدين، خالد كمال، محمد عبدالعظيم، والعمل من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.

تحت الوصاية مسلسل تحت الوصاية مسلسل تحت الوصاية الحلقة 8 مسلسل تحت الوصاية الحلقة الثامنة مسلسلات رمضان 2023 اعلان مسلسل تحت الوصاية مسلسلات رمضان رمضان 2023 مسلسل تحت الوصاية رمضان 2023 رمضان 2023 مسلسلات مسلسل تحت الوصاية ٢٠٢٣ مسلسل تحت الوصاية للعرض في شهر رمضان 2023 مسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي منى زكي مسلسلات المتحدة المتحدة

الأكثر قراءة

حجز متهم بتعذيب كلب أعلى سطح منزل بدار السلام

مصادر: موظفو البترول يقدمون إقرارات الذمة المالية لجهاز الكسب غير المشروع

"محمد العدل ليس الأول".. مطالبات بالاعتذار لـمنى زكى بسبب مسلسل "تحت الوصاية"

الرئيس السيسى يتابع مشروعات الهيئة الهندسية ويوجه بالالتزام بالجداول الزمنية

بث مباشر.. مسيحيو القدس يستقبلون "النور المقدس" بكنيسة القيامة

سفارتنا لدى السودان تطالب المواطنين المصريين بتوخى الحذر والتزام المنازل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

أحمد عطا الله يغنى

أمل زيادة

الكتيبة 101.. نجوم الظل

أحمد غنام

"كليوباترا السوداء".. التزييف الممنهج لتاريخنا

خالد حريب

منى زكى.. أداء عالمى فى تحت الوصاية

صفاء النجار

الأفعى البيضاء.. الحب يجعل الحية ملاكًا

محمد المعتصم

جت سليمة

ماجد حبته

سبيل أحمد أفندى سليم

د.كريمة الحفناوى

المسجد الأقصى ومحاولة تغيير الوضع التاريخى والقانونى

صور

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

كنائس مصر تحتفل بـ«أحد السعف»

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم باحات المسجد الأقصى

"النواب الأردنى" يحذر إسرائيل من فرض قيود خلال أعياد المسيحيين

جامعة الدول العربية تدين القيود الإسرائيلية على الحجاج المسيحيين فى القدس