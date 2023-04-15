"الكهرباء": مصر تستهدف 42% من الطاقة المتجددة بحلول 2035

وفقًا لاسـتراتيجية الطاقـة المسـتدامة لمصر

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن مزيج الطاقة المتجددة للعام 2035، يسـتند إلى اسـتراتيجية الطاقـة المسـتدامة لمصـر- اســتراتيجية الطاقــة المتكاملــة والمســتدامة حتــى عــام 2035، الهادفة إلى تنوع مكون مزيج الطاقة من القدرات الكهربائية على الشبكة القومية لنقل الكهرباء في مصر.

وأضاف المتحدث باسم الكهرباء في تصرح خاص لـ"الدستور"، أن اسـتراتيجية الطاقـة المسـتدامة لمصـر 2035 تتضمن إنتاج قدرات كهربائية من الطاقات المتجددة النظيفة بنسب متباينة من جميع مصادر الطاقات الجديدة والمتجددة والحديثة.

وأوضح الدكتور أيمن حمزة أن شكل مزيج الطاقة النظيفة على الشبكة القومية لنقل الكهرباء حتى 2035 يتكون من 42% من الطاقة المتجددة وذلك مقابل إنتاج 55% من المحطات الحرارية و3% من الطاقة النووية.

من جهتها، أعلنت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة NREA في تقريرها السنوي للعام 2022، عن طفرة مغايرة في مكون مزيج الطاقة بالشبكة الكهربائية لنقل الكهرباء في مصر المكون من الطاقة (المائية،الشمسية، رياح)، موضحة أن هذه الطفرة تأتي في إطار خطة الدولة ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في تنوع مزيج الطاقة الكهربائية حتى 2035.

وأوضحت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة NREA في تقريرها السنوي للعام 2022، أن هناك تباينا بين نسب مكون مزيح الطاقة الكهربائية في الشبكة القومية لنقل الكهرباء بحيث تمثل النسبة الأعلي للطاقة المائية بنسبة 47% من إجمالي القدرات الكهربائية المنتجة من الطاقة النظيفة والمضافة على الشبكة القومية لنقل الكهرباء.

وأشارت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة NREA إلى أن إجمالي القدرات الكهربائية المنتجة من الطاقة الشمسية 26% من إجمالي القدرات الكهربائية المنتجة من الطاقة النظيفة على الشبكة القومية لنقل الكهرباء، لافتة إلى أن جمالي القدرات المنتجة من طاقة الرياح بلغت 27% من إجمالي القدرات الكهربائية المنتجة من الطاقة النظيفة على الشبكة القومية لنقل الكهرباء.