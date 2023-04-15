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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الكورة في رمضان.. الزمالك يهزم سموحة ويدعم تواجده بصدارة الدوري 2021

مباراة الزمالك وسموحة
مباراة الزمالك وسموحة عام 2021

حقق الزمالك فوزا ثمينا على سموحة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت في الرابع والعشرين من شهر رمضان الموافق 6 مايو عام 2021 باستاد القاهرة في الأسبوع العشرين للدوري الممتاز وأدارها الحكم محمد الحنفي ليرتفع رصيد الزمالك إلى 44 نقطة وينفرد بصدارة الدوري.

بدأت المباراة بحماس من جانب الفريقين وظهرت خطورة سموحة عن طريق مصطفى فتحي وأحمد عبد القادر الذي أهدر فرصة من انفراد تام في الدقيقة العاشرة عندما تلقى تمريرة مصطفى فتحي داخل منطقة الجزاء وقام بمراوغة محمود علاء وسدد بجوار القائم الأيمن.

في الدقيقة 16 سدد شريف رضا كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها محمد عواد حارس الزمالك.. وبعدها بدقيقة مرر شيكابالا الكرة على رأس أشرف بن شرقي الذي سددها قوية داخل المرمى مسجلا هدف التقدم للزمالك واحتاج سموحة لثلاث دقائق فقط لإدراك التعادل عن طريق مصطفى فتحي بتسديدة من خارج منطقة الجزاء فشل محمد عواد في التعامل معها.

في ربع ساعة الأخيرة من الشوط الأول كان لسموحة عدد من الهجمات الخطيرة على مرمى الزمالك لكن في الدقيقة 42 وعلى عكس سير اللعب تلقى طارق حامد تمريرة سحرية من أشرف بن شرقي وأطلق قذيفة على يمين الهاني سليمان حارس سموحة مسجلا الهدف الثاني للزمالك.

هاجم سموحة في بداية الشوط الثانى وفى الدقيقة 48 كاد عبد الكبير الوادي يسجل هدف التعادل بعدما سدد كرة قوية تصدى لها محمد عواد ببراعة وأجرى الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك تغييرين بنزول يوسف أوباما وإسلام جابر بدلا من شيكابالا وأحمد سيد زيزو.. وواصل أحمد عبد القادر تألقه وسدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها محمد عواد.

في الدقيقة 77 أجرى كارتيرون تغييرين بنزول مروان حمدي ومحمود عبدالعزيز بدلا من أشرف بن شرقي وفرجاني ساسي وفى الدقيقة 81 أهدر مروان حمدي هدفا من انفراد تام بالهاني سليمان وحاول سموحة إدراك التعادل في الدقائق الأخيرة دون جدوى لتنتهي بفوز الزمالك 2-1.

مثل الزمالك: محمد عواد وحمزة المثلوثي ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش وأحمد أبوالفتوح وأحمد سيد زيزو "إسلام جابر ق 63" وطارق حامد وفرجاني ساسي "محمود عبدالعزيز ق 77" وشيكابالا "يوسف أوباما ق 74" وأشرف بن شرقي "مروان حمدي ق 76" وحميد أحداد.

الدوري الممتاز الزمالك سموحة طارق حامد أشرف بن شرقي

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