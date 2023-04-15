السبت 15 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مواعيد قطارات الوجه البحري من القاهرة وحتى نجع حمادي - قنا - الأقصر

قطار
قطار

وفرّت هيئة السكة الحديد، إمكانية حجز التذاكر عبر الإنترنت، وهو ما يزيد من بحث المواطنين عبر محرك البحث جوجل على مواعيد القطارات للتأكد منها لإمكانية حجزها.

وتسلط “الدستور" الضوء على مواعيد القطارات خلال شهر رمضان.

مواعيد قطارات الوجه القبلي القاهرة - الأقصر والعكس

قطار 974 قيام 5:30 صباحا

قطار 80 قيام 8:30 صباحا

قطار 1004 قيام 9:30 صباحا

قطار 158 قيام 10:30 صباحا

قطار 160 قيام 12:15 ظهرا

قطار 164 قيام 3:30 عصرا

قطار 188 قيام 6:00 مساء

قطار 1014 قيام 6:50 مساء

قطار 1012 قيام 8:20 مساء

قطار 1008 قيام 11:15 مساء

قطار 1010 قيام 12:05 ليلا

قطار 159 قيام 6:00 صباحا

قطار 157 قيام 7:30 صباحا

قطار 975 قيام 8:00 صباحا

قطار 81 قيام 8:15 صباحا

قطار 163 قيام 4:25 روسي

قطار 1013 قيام 5:10 مساء

قطار 1015 قيام 8:55 مساء

قطار 187 قيام 10:10 مساء

قطار 1009 قيام 10:30 مساء

قطار 1011 قيام 2:30 ليلا

قطار 833 قيام 3:55 ليلا

وتعمل هيئة السكك الحديدية قى الوقت الحالى، على رفع كفاءة مرفق السكة الحديد من خلال تطوير المزلقانات وكذلك رفع كفاءة.

مواعيد قطارات الـVIP على خط القاهرة - أسوان والعكس

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