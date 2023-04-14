مواعيد قطارات الـVIP على خط القاهرة - أسوان والعكس
يزداد بحث المواطنين عبر محرك البحث جوجل على مواعيد قطارات vip، خلال شهر رمضان وتسلط «الدستور» الضوء على مواعيد القطارات خلال شهر رمضان.
قطار رقم 934 خط "الإسكندرية - الأقصر"
محطة القيام الإسكندرية الساعة 09:10 مساءا
محطة الوصول الأقصر الساعة 11:00 صباحا
قطار رقم 978 خط "القاهرة - أسيوط"
محطة القيام القاهرة الساعة 06.30 صباحا
محطة الوصول أسيوط الساعة 12:50 مساءا
قطار رقم 980 خط "القاهرة - أسوان"
محطة القيام القاهرة الساعة 08:00 صباحا
محطة الوصول أسوان الساعة 10:25 مساءا
قطار رقم 2006 خط "القاهرة - أسوان"
محطة القيام القاهرة الساعة 05:15 مساءا
محطة الوصول أسوان الساعة 06:00 صباحا
قطار رقم 2014 خط "القاهرة - أسوان"
محطة القيام القاهرة الساعة 09:00 مساءا
محطة الوصول أسوان الساعة 09:40 صباحا
قطار رقم 976 خط "القاهرة - الأقصر"
محطة القيام القاهرة الساعة 09:00 مساءا
محطة الوصول الأقصر الساعة 07:50 صباحا
قطار رقم 2008 خط " الإسكندرية - أسوان"
محطة القيام الإسكندرية الساعة 07:00 مساءا
محطة الوصول أسوان الساعة 11:55 صباحا
قطار رقم 2007 خط "أسوان-القاهرة"
محطة القيام أسوان الساعة 03:15 مساءا
محطة الوصول القاهرة الساعة 04:05 صباحا
قطار رقم 2015 خط "أسوان-القاهرة"
محطة القيام أسوان الساعة 04:00 مساءا
محطة الوصول القاهرة الساعة 04:20 صباحا
قطار رقم 977 خط "الأقصر-القاهرة"
محطة القيام الأقصر الساعة 07:25 مساءا
محطة الوصول القاهرة الساعة 05:00 صباحا
قطار رقم 2009 خط "أسوان-القاهرة"
محطة القيام أسوان الساعة 06:10 مساءا
محطة الوصول القاهرة الساعة 06:40 صباحا
قطار رقم 981 خط "أسوان-القاهرة"
محطة القيام أسوان الساعة 05:30 صباحا
محطة الوصول القاهرة الساعة 07:35 مساءا
قطار رقم 979 خط "أسيوط-القاهرة"
محطة القيام أسيوط الساعة 03:00 مساءا
محطة الوصول القاهرة الساعة 09:20 مساءا
قطار رقم 935 خط "الأقصر-الإسكندرية"
محطة القيام الأقصر الساعة 12:40 مساءا
محطة الوصول الإسكندرية الساعة 01:05 صباحا