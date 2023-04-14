الجمعة 14 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مواعيد قطارات الـVIP على خط القاهرة - أسوان والعكس

قطارات
قطارات

يزداد بحث المواطنين عبر محرك البحث جوجل على مواعيد قطارات vip، خلال شهر رمضان وتسلط «الدستور» الضوء على مواعيد القطارات خلال شهر رمضان.

قطار رقم 934 خط "الإسكندرية - الأقصر"
محطة القيام الإسكندرية الساعة 09:10 مساءا
محطة الوصول الأقصر الساعة 11:00 صباحا
قطار رقم 978 خط "القاهرة - أسيوط"
محطة القيام القاهرة الساعة 06.30 صباحا
محطة الوصول أسيوط الساعة 12:50 مساءا
قطار رقم 980 خط "القاهرة - أسوان"
محطة القيام القاهرة الساعة 08:00 صباحا
محطة الوصول أسوان الساعة 10:25 مساءا

قطار رقم 2006 خط "القاهرة - أسوان"
محطة القيام القاهرة الساعة 05:15 مساءا
محطة الوصول أسوان الساعة 06:00 صباحا
قطار رقم 2014 خط "القاهرة - أسوان"
محطة القيام القاهرة الساعة 09:00 مساءا
محطة الوصول أسوان الساعة 09:40 صباحا
قطار رقم 976 خط "القاهرة - الأقصر"
محطة القيام القاهرة الساعة 09:00 مساءا 
محطة الوصول الأقصر الساعة 07:50 صباحا
قطار رقم 2008 خط " الإسكندرية - أسوان"
محطة القيام الإسكندرية الساعة 07:00 مساءا
محطة الوصول أسوان الساعة 11:55 صباحا

قطار رقم 2007 خط "أسوان-القاهرة"
محطة القيام أسوان الساعة 03:15 مساءا
محطة الوصول القاهرة الساعة 04:05 صباحا
قطار رقم 2015 خط "أسوان-القاهرة"
محطة القيام أسوان الساعة 04:00 مساءا
محطة الوصول القاهرة الساعة 04:20 صباحا
قطار رقم 977 خط "الأقصر-القاهرة"
محطة القيام الأقصر الساعة 07:25 مساءا
محطة الوصول القاهرة الساعة 05:00 صباحا
قطار رقم 2009 خط "أسوان-القاهرة"
محطة القيام أسوان الساعة 06:10 مساءا
محطة الوصول القاهرة الساعة 06:40 صباحا

قطار رقم 981 خط "أسوان-القاهرة"
محطة القيام أسوان الساعة 05:30 صباحا
محطة الوصول القاهرة الساعة 07:35 مساءا
قطار رقم 979 خط "أسيوط-القاهرة"
محطة القيام أسيوط الساعة 03:00 مساءا
محطة الوصول القاهرة الساعة 09:20 مساءا
قطار رقم 935 خط "الأقصر-الإسكندرية"
محطة القيام الأقصر الساعة 12:40 مساءا
محطة الوصول الإسكندرية الساعة 01:05 صباحا

المواطنين محرك البحث مواعيد قطارات vip خط الإسكندرية - الأقصر خط القاهرة - أسيوط خط القاهرة - أسوان

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