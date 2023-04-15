السبت 15 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

فوزى الصقلى: نحارب التطرف والإرهاب بالثقافة الصوفية

رئيس مهرجان فاس ومحرر
رئيس مهرجان فاس ومحرر الدستور

قال الدكتور فوزى الصقلى رئيس مهرجان فاس للثقافة الصوفية، إن المهرجان له دور ثقافى كبير جدا، فكما تعلم أن هناك طرق صوفية كثيرة تقوم بالتربية الصوفية وتزكية النفس، وهناك إنتاج للثقافة الصوفية من خلال هذه الطرق، معلقًا: “نحن من موقعنا هذا نحارب التطرف والإرهاب فى العالم كله بالثقافة الصوفية، ولقد نجحنا فى مهرجان فاس للثقافة الصوفية فى إشراك عدد كبير جداً من الأشخاص الذين لهم إنتماءات صوفية علمية، فالمهرجان دوره علمى بالأساس”. 

وأضاف "الصقلى"، فى تصريحات لـ"الدستور"، أن مهرجان فاس ينظم دورات منتظمة ومتتالية وهذه الدورات تهتم بالثقافة الصوفية والفكر الصوفى وكل مايخص التصوف والصوفية فى العالم، لذلك تشارك فرق إنشادية وسماعية صوفية فى المهرجان، ولا تقتصر المشاركة على صوفية المغرب فقط، ولكن المشاركة تشمل جميع أتباع الطرق والتيارات والإنتماءات الصوفية حول العالم وهذا ما جعل المهرجان يكبر شيئا فشىء ويصبح أكبر مهرجان صوفى فى العالم. 

وأوضح "الصقلى"، أن مهرجان فاس للثقافة الصوفية نجح فى نشر الفكر الصحيح من خلال تبنى ثقافة معتدلة ترفض التشدد والتطرف، وهذا ما جعل الكثيرين من حول العالم يبعثون بطلبات للمشاركة فى الفعاليات التى ينظمها المهرجان بشكل دائم، ونود القول أن الدولة المغربية وملك المغرب يعطى إهتمام بالغ بمهرجان فاس للثقافة الصوفية، لأنه يعلم جيداً أن التصوف منهج دينى معتدل، ومن خلال هذا المهرجان نعرف العالم بهوية التصوف والصوفية، فهناك الكثيرين لا يعرفون شيئا عن التصوف أو الثقافة الصوفية وعلينا أن نعرفهم حقيقة هذا المنهج الصحيح الذى أتبعه علماء الدين من الشرق  والغرب حتى أصبح منهج عالمى وصل إلى قارات أوربا وأمريكا وآسيا. 

وأشار “الصقلى” إلى أن هناك أمتداد روحى يربط بين مصر والمغرب، نظراً لأن عدد كبير من اقطاب التصوف الموجودين فى مصر أصولهم تعود للمغرب مثل القطب أحمد البدوى وأبوالحسن الشاذلى والعارف بالله أحمد بن زروق، وابوالعباس المرسى وغيرهم من الشيوخ والأقطاب. 

فوزي الصقلى نحارب التطرف الإرهاب الثقافة الصوفية

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