خالد المهدى: أكاذيب كثيرة يتم ترديدها بشأن مؤيدى نقيب المهندسين

أكد المهندس خالد المهدي، المرشح السابق على منصب رئيس نقابة المهندسين بالقاهرة ، أن جزء من الموجودين في مجلس النقابة يفتقدون الخبرة النقابية.

واضاف: هناك أكاذيب يتم تداولها بشأن معارضي الموجودين في هيئة المكتب ومؤيدي النقيب، والبعض يريد أن يكون المهندس طارق النبراوي بمفرده في مواجهته.

وتابع: الأمين العام المساعد السابق تحدث في إحدى حفلات الإفطار، أنني وجهت شتائم لأعضاء هيئة المكتب وكلمتي في الجمعية العمومية مسجلة بحوالي دقيقة ونصف لا تتضمن أي شيء من هذه الأكاذيب.



وشدد: "الجمعية العمومية تعي من يكذب ومن ينطق بالحقيقة".

جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته مجموعة رؤية نقابية بنادى نقابة المهندسين بأبو الفدا بالزمالك، بحضور نقيب المهندسين وعدد من القيادات النقابية.

حضر اللقاء مهندس بهاء الطوخي، عضو المجلس الأعلى والدكتور محمد عبدالغني، عضو المجلس الأعلى السابق، وعبد الكريم آدم، أمين الصندوق الأسبق وخالد المهدي، النقابي البارز والمرشح السابق على منصب رئيس النقابة بالقاهرة وسامح الغزولي، عضو مجلس النقابة بالجيزة، وغيرهم من القيادات النقابية.