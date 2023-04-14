السبت 15 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

ضياء رشوان: اهتمام الرئيس السيسى بالحوار الوطنى ونتائجه هو الضمانة لتنفيذ ما يصدر من توصيات

ضياء رشوان
ضياء رشوان

أكد المنسق العام للحوار الوطني، ضياء رشوان، أن مجلس أمناء الحوار الوطني حريص على أن يتم تهيئة الأجواء لحوار وطني بناء، يخرج بتوصيات متوافق عليها يتم رفعها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي للعمل على تنفيذها.

كما أكد أن الحوار سوف يجري بحرية وستتم إذاعته وفق قرار مجلس الأمناء، مشددا على أن الحوار هو بداية عملية مستمرة لبناء الجمهوريه الجديدة. 

وشدد ضياء رشوان على أن اهتمام رئيس الجمهورية شخصيا بالحوار الوطني ونتائجه، هو الضمانة لتنفيذ ما يصدر عنه من توصيات تكون محلا لتوافق القوى المشاركة فيه.

جاء ذلك خلال اجتماع ضياء رشوان، المنسق العام للحوار، بالمجموعة الثانية من قادة المنظمات الحقوقية المزمع مشاركتهم في جلسات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، للنقاش حول بعض القضايا التي تهم حركة حقوق الإنسان المصرية.

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