خبير تحكيمي يكشف مدى صحة هدف "القندوسي" الملغي في شباك فاركو

كشف جهاد جريشة، الخبير التحكيمي، عن مدى صحة هدف الأهلي الثاني الذي سجله أحمد القندوسي قبل إلغائه بعد العودة إلى تقنية الفيديو VAR لوجود حالة تسلل.

ويتقدم الأهلي على فاركو بهدفين سجلهما محمود متولي ومحمد شريف في الشوط الأول.

ونجح أحمد القندوسي في تسجيل الهدف الثاني من تسديدة صاروخية لكن تقنية الفيديو استدعت الحكم نادر قمر الدولة الذي ألغى الهدف بداعي التسلل.

الخبير التحكيمي جهاد جريشة، أكد صحة قرار حكم الساحة وحكم الفيديو بإلغاء الهدف، نظرا لوقوع حسين الشحات في مصيدة التسلل.

وأوضح جريشة، أن الشحات تواجد في وضعية التسلل داخل منطقة الجزاء، وأثر بالسلب على رؤية حارس المرمى للكرة حتى لو لم تصطدم تسديدة القندوسي في قدمه.