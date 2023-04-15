وزير خارجية الصين: لن نقدم أسلحة لأطراف النزاع فى أوكرانيا

قال وزير الخارجية الصيني تشين قانج، إن بلاده لن تبيع أسلحة لأي من طرفي الصراع في أوكرانيا، وستسيطر على تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج المدنية والعسكرية.

وأضاف تشين استعداد الصين للمساعدة في تسهيل المفاوضات للتوصل إلى حل سلمي للصراع، وقال إنه ينبغي على جميع الأطراف المعنية بالأزمة أن تظل "موضوعية وهادئة".

وأضاف: "فيما يتعلق بتصدير المنتجات العسكرية، تتبنى الصين موقفًا حذرًا ومسؤولًا، لن تقدم الصين أسلحة لأطراف النزاع المعنية، وستدير وتسيطر على صادرات المواد ذات الاستخدام المزدوج وفقًا للقوانين واللوائح".

جاءت تصريحات تشين قانج ردًا على مخاوف أبدتها الولايات المتحدة ودول أخرى، من أن الصين تبحث تقديم مساعدة عسكرية لروسيا.

ودعت وزارة الخارجية الصينية، كل الأطراف السعي لخلق ظروف لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وذكر بيان الخارجية الصينية، أن البلاد ستواصل لعب دور بناء لإعادة استئناف المفاوضات السياسية بأوكرانيا، مشيرة إلى أن على كل الأطراف السعي لخلق ظروف لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وفي السياق ذاته، حضر كبار الدبلوماسيين من روسيا والصين وإيران وباكستان مؤتمرًا صحفيًا ركز على ضمان الأمن الإقليمي في ضوء الوضع في أفغانستان.

ومن جانبها، قالت وزارة الخارجية الروسية، إن وزراء خارجية الدول الأربع اجتمعوا في سمرقند بأوزبكستان وبحثوا ضرورة التعاون مع السلطات الأفغانية للحفاظ على الاستقرار السياسي ومنع حدوث أزمة إنسانية.

كما تحدث الوزراء عن تنسيق الجهود "لمواجهة تهديدات الإرهاب وتهريب المخدرات من الأراضي الأفغانية".

وتعد روسيا والصين من بين عدد قليل من الدول التي احتفظت ببعثاتها الدبلوماسية في العاصمة الأفغانية ، كابول ، منذ تولي طالبان السلطة في أغسطس 2021.

وعملت موسكو لسنوات على إقامة اتصالات مع طالبان، على الرغم من أنها صنفت الجماعة على أنها منظمة إرهابية في عام 2003 ولم تشطبها من القائمة مطلقًا، واستضافت عدة جولات من المحادثات حول أفغانستان شارك فيها ممثلون رفيعو المستوى من طالبان والدول المجاورة.

واحتلت بكين مكانة أعلى في القضايا الإقليمية المتعلقة بأفغانستان كجزء من جهود الصين لتوسيع نفوذها العالمي.

