مسلسل حضرة العمدة الحلقة 23| بسمة تشهد ضد شقيقها وتصدم الجميع

شهدت الحلقة 23، لمسلسل حضرة العمدة، بطولة النجمة روبي، ونخبة كبيرة من الفنانين، تصاعد فى الأحداث بشكل كبير، خاصة فى أولى جلسات محاكمة سامر ضرغام، ويجسده الفنان الشاب عبدالرحمن عزوز، المتهم بقتل سلمى عتمان وتجسدها الفنانة الشابة دنيا جمعة.

احداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 23

وفي مفاجأة من العيار الثقيل، عندما طلب القاضى، شقيقة الجاني «كابر» وتجسدها الفنانة بسمة فى الاحداث، فوجيء كل الحاضرين وبالأخص والدها.

ووالد المتهم في الأحداث «ضرغام دهيشة» ويجسده الفنان القدير أحمد بدير، بشهادتها خاصة أنها شهدت شهادة حق، ضد شقيقها وقالت الحقيقة كاملة وهي أن شقيقها «سامر» بالتأكيد قام بقتل المجني عليها، وأكدت أنه كان يطارد «سلمى» دومًا وهددها من قبل إذا لم توافق على الزواج «مش هيسبها فى حالها»، ما أثار دهشة والدها الذي طلب منها قبل الجلسة أن تشهد زور وتؤكد أن شقيقها مضطرب نفسيًا.

مواعيد عرض مسلسل حضرة العمدة الحلقة 23

يعرض مسلسل حضرة العمدة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء طوال شهر رمضان، ويتم الإعادة على نفس القناة في تمام الساعة الثانية والنصف صباحًا.

أبطال مسلسل حضرة العمدة

يشارك في بطولة مسلسل «حضرة العمدة» نخبة كبيرة من نجوم الفن يصل عددهم لأكثر من 50 فنانًا، في مقدمتهم روبي، وسميحة أيوب، وبسمة، وأحمد بدير، ومحمد محمود عبدالعزيز، ومحمود عبدالمغني، ووفاء عامر، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي وأحمد رزق، وشادى مقار، وكريم عبدالخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وصلاح عبدالله، ولطفى لبيب، وحسام داغر، وصولا عمر، وشيري أشرف، وأحمد أبو زيد، وإياد عيد، إضافة إلى 30 موهبة شبابية جديدة تم اختيارهم بعناية شديدة من قبل متخصصين، والمسلسل من تأليف إبراهيم عيسى، وإنتاج مجموعة فنون مصر لمالكيها المنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، ومن إخراج عادل أديب.