إزالة حالتي تعدِ بالبناء بناحية الريان بمحافظة الفيوم

قام صابر سعد، رئيس الوحدة المحلية بقرية الريان، التابعة لمركز يوسف الصديق بالفيوم، اليوم الجمعة، بإزالة حالتي تعدِ بالبناء على الأرض الزراعية بناحية شعلان الشيخ سليمان.

وذلك فى إطار توجيهات الدكتور أحمد ثابت، رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق، بضرورة سرعة إزالة التعديات الواقعة على الأراضى الزراعية وأهمية الحفاظ على الرقعة الزراعية من التعدي عليها بالبناء .

كما شدد رئيس المركز، على ضرورة التعامل الفورى مع التعديات على الاراضي الزراعيه من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية.

كما قام محمد شعبان، رئيس الوحدة المحلية، بقرية النزلة بقيادة حملة لتسوية وتمهيد الطرق بدائرة الوحدة.

يأتي ذلك لتسيير حركة المرور بالقرية ومنع التكدسات فى الطرق الرئيسية والفرعية، كما تم رفع الاشغالات من على جانبي الطرق بدائرة الوحدة .

وأكد رئيس المركز على الاهتمام بالنظافة العامة ورفع الأشغالات فى نطاق الوحدة المحلية بشكل عام.

وكان قد تابع الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى مركزى إطسا ويوسف الصديق، التى تم الإنتهاء من أعمالها الإنشائية لدخولها الخدمة فى أقرب وقت ممكن، وسرعة توصيل المرافق إليها للعمل على تسليمها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، واللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد التونى معاون المحافظ، والمهندس محمد عبد الجليل رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، والمهندس روبى محمود السيد رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، والمهندس أحمد جمعة ممثل شركة دار الهندسة المشرفة على تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالفيوم، والأستاذ خالد فراج رئيس مركز ومدينة إطسا، والدكتور أحمد ثابت رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق، وممثلى جهاز تعمير القاهرة الكبرى، ومسئولى شركات المرافق.