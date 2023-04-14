الجمعة 14 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة حالتي تعدِ بالبناء بناحية الريان بمحافظة الفيوم

جانب من إزالة التعديات
جانب من إزالة التعديات والمخالفات

قام صابر سعد، رئيس الوحدة المحلية بقرية الريان، التابعة لمركز يوسف الصديق بالفيوم، اليوم الجمعة، بإزالة حالتي تعدِ بالبناء على الأرض الزراعية بناحية شعلان الشيخ سليمان.

FB_IMG_1681501952931

وذلك فى إطار توجيهات الدكتور أحمد ثابت، رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق،  بضرورة سرعة إزالة التعديات الواقعة على الأراضى الزراعية وأهمية الحفاظ على الرقعة الزراعية من التعدي عليها بالبناء .

كما شدد رئيس المركز، على ضرورة التعامل الفورى مع التعديات على الاراضي الزراعيه من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية.

كما قام محمد شعبان، رئيس الوحدة المحلية، بقرية النزلة بقيادة حملة لتسوية وتمهيد الطرق بدائرة الوحدة.

يأتي ذلك لتسيير حركة المرور بالقرية ومنع التكدسات فى الطرق الرئيسية والفرعية، كما تم رفع الاشغالات من على جانبي الطرق بدائرة الوحدة .

وأكد رئيس المركز على الاهتمام بالنظافة العامة ورفع الأشغالات فى نطاق الوحدة المحلية بشكل عام.

FB_IMG_1681501936989

وكان قد تابع الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى مركزى إطسا ويوسف الصديق، التى تم الإنتهاء من أعمالها الإنشائية لدخولها الخدمة فى أقرب وقت ممكن، وسرعة توصيل المرافق إليها للعمل على تسليمها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، واللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد التونى معاون المحافظ، والمهندس محمد عبد الجليل رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، والمهندس روبى محمود السيد رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، والمهندس أحمد جمعة ممثل شركة دار الهندسة المشرفة على تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالفيوم، والأستاذ خالد فراج رئيس مركز ومدينة إطسا، والدكتور أحمد ثابت رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق، وممثلى جهاز تعمير القاهرة الكبرى، ومسئولى شركات المرافق.

إزالة حالتي تعد بالبناء بناحية الريان الفيوم

الأكثر قراءة

أفلام العيد.. محمد رمضان رجل عصابات.. هيفاء وهبى ابنة محتل فرنسى.. وشيكو بقّال

بدء الاجتماع التشاورى لوزراء خارجية مجلس التعاون ومصر والأردن والعراق

إزالة حالتي تعدِ بالبناء بناحية الريان بمحافظة الفيوم

منسق "الحوار الوطنى" يلتقى المجموعة الثانية من قادة المنظمات الحقوقية

محافظ البنك المركزى: لم ولن نتردد فى استخدام السياسة النقدية لمواجهة التضخم

بمشاركة أكثر من 100 متسابق.. أهالى أبورقبة فى المنوفية ينظمون احتفالية لحفظة القرآن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

الأفعى البيضاء.. الحب يجعل الحية ملاكًا

محمد المعتصم

جت سليمة

ماجد حبته

سبيل أحمد أفندى سليم

د.كريمة الحفناوى

المسجد الأقصى ومحاولة تغيير الوضع التاريخى والقانونى

محمد عبدالعزيز

ظواهر إيجابية فى موسم الدراما الرمضانية (3- 3)

القس رأفت رؤوف الجاولي

التسرع.. والتأنى

أحمد عاطف

أنا وسيمور هيرش

إيهاب مصطفى

مشاهد بطلها كلب عبدالرسول 2/3

صور

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

كنائس مصر تحتفل بـ«أحد السعف»

محطة تل أبيب

المزيد

جامعة الدول العربية تدين القيود الإسرائيلية على الحجاج المسيحيين فى القدس

هجمات قرصنة تستهدف مواقع بنوك إسرائيلية

ردًا على الشرطة الإسرائيلية.. "الروم الأرثوذكس" بالقدس تصدر بيانًا بشأن احتفالات سبت النور