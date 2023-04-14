السبت 15 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مسلسل حضرة العمدة الحلقة 23.. سامر يُنكر قتل سلمي :"أنا مقتلتهاش.. هي رفضتني للزواج"

حضرة العمدة
حضرة العمدة

دارت أحداث الحلقة الـ23 من مسلسل “حضر العمدة”، حول الجلسة الأولي لمحاكمة سامر.

احداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 23

وضمن احداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 23 ، خلال المحاكمة، سأله القاضي:"لماذا قتلت سلمي" ليرد عليه :" أنا مقتلتهاش انا كنت بحبها وعايز أتجوزها.. وهي رفضتني كان نفسي تحبني زي ما حبتها.. عمري ما كنت اتخيل تحب غيري هي أستهونت بيا ومحبتنيش".

جديد بالذكر أن السبب وراء قتل سامر سلمي أنها رفضت الزواج منه علي العلم أنه من أغنياء قرية تل شبورة ووالد سلمي رجل مزراع بسيط، وبعد ان رفضتة عدة مرة إصابة غرور حتي تمكن من قتلها وبعدها يتحدث عن الحب، وحاول أهله أن يشككوا في تفاصيل القضية واللعب عن الحالة النفسية حتي ينجو من الإعدام.

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أبطال مسلسل حضرة العمدة 

يشارك عدد كبير من الفنانين والنجوم الموهوبين في مسلسل حضرة العمدة بطولة الفنانة روبي وأبرزهم وبسمة، وأحمد بدير، ومحمد محمود عبدالعزيز، ومحمود عبدالمغني، ووفاء عامر، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي وأحمد رزق، وكريم عبدالخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وصلاح عبد الله، ولطفى لبيب، وحسام داغر، وصولا عمر، وشيري أشرف، وأحمد أبو زيد، وإياد عيد، إضافة إلى 30 موهبة شبابية جديدة، أما الموسيقى التصويرية ورباعيات المسلسل للموسيقار شادى مؤنس، والمسلسل من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، وإنتاج مجموعة من المنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج عادل أديب.

مواعيد عرض مسلسل حضرة العمدة

يعرض مسلسل حضرة العمدة بطولة الفنانة روبي يومياً من الساعة الثامنة والنصف مساء علي قناة الحياة.

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