الجمعة 14 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

غدًا.. نظر أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل طفلته في الوراق

محكمة
محكمة

تنظر محكمة جنايات الجيزة،غدًا السبت، أولي جلسات محاكمة المتهم بقتل طفلته بسبب خلافات أسرية، في منطقة الوراق بمحافظة الجيزة.

وجاء في أمر إحالة القضية التي حملت رقم 14391 لسنة 2022 جنح الوراق، والمقيدة برقم 5298 لسنة 2022 كلي شمال الجيزة، قيام المتهم «ح.س» 29 عامًا في 28 سبتمبر من العام الماضي بدائرة قسم شرطة الوراق، بقتل المجني عليها كريمته الطفلة «م»، عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على إزهاق روحها وذلك على إثر خلافات بينه وبين زوجته.

وتبين أنَّ المتهم سولت له نفسه الخلاص من طفلته فانهال عليها ضربًا بيده، بأنَّ كال لها عدة ضربات استقرت بأنحاء متفرقة بجسدها فأحدث إصابتها .

محكمة جنايات الجيزة جلسات محاكمة منطقة الوراق الطفلة ازهاق روحها

الأكثر قراءة

إزالة حالتي تعدِ بالبناء بناحية الريان بمحافظة الفيوم

بمشاركة أكثر من 100 متسابق.. أهالى أبورقبة فى المنوفية ينظمون احتفالية لحفظة القرآن

السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية في الهرم

محافظ البنك المركزى: لم ولن نتردد فى استخدام السياسة النقدية لمواجهة التضخم

"الحرية المصرى" ينظم احتفالية لتكريم حفظة القرآن الكريم

تمهيدا لـ"الجمعة العظيمة".. باحث كنسي يكشف تفاصيل أقصر قداس في العالم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

الأفعى البيضاء.. الحب يجعل الحية ملاكًا

محمد المعتصم

جت سليمة

ماجد حبته

سبيل أحمد أفندى سليم

د.كريمة الحفناوى

المسجد الأقصى ومحاولة تغيير الوضع التاريخى والقانونى

محمد عبدالعزيز

ظواهر إيجابية فى موسم الدراما الرمضانية (3- 3)

القس رأفت رؤوف الجاولي

التسرع.. والتأنى

أحمد عاطف

أنا وسيمور هيرش

إيهاب مصطفى

مشاهد بطلها كلب عبدالرسول 2/3

صور

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

كنائس مصر تحتفل بـ«أحد السعف»

محطة تل أبيب

المزيد

جامعة الدول العربية تدين القيود الإسرائيلية على الحجاج المسيحيين فى القدس

هجمات قرصنة تستهدف مواقع بنوك إسرائيلية

ردًا على الشرطة الإسرائيلية.. "الروم الأرثوذكس" بالقدس تصدر بيانًا بشأن احتفالات سبت النور