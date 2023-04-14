غدًا.. نظر أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل طفلته في الوراق

تنظر محكمة جنايات الجيزة،غدًا السبت، أولي جلسات محاكمة المتهم بقتل طفلته بسبب خلافات أسرية، في منطقة الوراق بمحافظة الجيزة.

وجاء في أمر إحالة القضية التي حملت رقم 14391 لسنة 2022 جنح الوراق، والمقيدة برقم 5298 لسنة 2022 كلي شمال الجيزة، قيام المتهم «ح.س» 29 عامًا في 28 سبتمبر من العام الماضي بدائرة قسم شرطة الوراق، بقتل المجني عليها كريمته الطفلة «م»، عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على إزهاق روحها وذلك على إثر خلافات بينه وبين زوجته.

وتبين أنَّ المتهم سولت له نفسه الخلاص من طفلته فانهال عليها ضربًا بيده، بأنَّ كال لها عدة ضربات استقرت بأنحاء متفرقة بجسدها فأحدث إصابتها .