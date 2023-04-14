الجمعة 14 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

السيطرة على حريق إلتهم شقة سكنية بمدينة العاشر من رمضان بالشرقية

حريق
حريق

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق، نشب بشقة بالطابق الخامس بالحي ١٢عماره ٥٦ عماير الاوقاف بمدينة العاشر من رمضان وتم السيطرة علي الحريق وإخمادة دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح وتم تحرير محضر بالواقعة. 

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة بنشوب حريق بشقه سكنية بالحي ١٢عماره ٥٦ بعماير الاوقاف بمدينة العاشر من رمضان وتم إخطار قوات الحماية المدنية والتي دفعت بسيارة إطفاء وتم السيطرة علي الحريق. 

وبالإنتقال والفحص تبين نشوب حريق بشقة بالطابق الخامس بالحي ١٢عماره ٥٦ عماير الاوقاف بمدينة العاشر من رمضان وتم السيطرة علي الحريق وإخمادة دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح وتم تحرير محضر بالواقعة.

وفى سياق متصل، أصيب3 بصعق كهربائى و5 باختناق أثناء إطفاء حريق نشب في محل بيع خضروات، بدائرة مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، وتم تحرير المحضر اللازم.

تلقى سابقا مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بنشوب حريق بمحل خضروات، بطريق “أبو كبير - ههيا”، دائرة مركز أبو كبير.

وأسفر الحريق عن إصابة كل من “محمد.ع.ع”30 سنة، و “ نادر.ا.ع”، 29 سنة، و “ محمد.ال.ع”، 30 سنة، بصعق كهربائى، فيما أصيب كل من “ صلاح.م.ع”، 44 سنة، و “ السيد.ص.ع” 40 سنة، “خلود.ال.س”، 19 سنة، و “سماح.م.خ”، 25 سنة، و “سارة.ص.م”، 17 سنة، بحالات إختناق، جميعهم مقيم قرية أبو ياسين، دائرة مركز أبو كبير.

و قد تم الدفع بسيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده، فيما تم الدفع بسيارات إسعاف وتم نقل المصابين لمستشفى أبو كبير المركزى لتلقى العلاج.

تم تحرير المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات و الوقوف على سبب الحريق.

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