الجمعة 14 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المفتى: هجرة علماء العلوم المدنية للعلوم الشرعية ظاهرة سلبية

الدكتور شوقي علام
الدكتور شوقي علام

قال الدكتور شوقي علام، إن هناك ظاهرة سلبية انتشرت مؤخرًا، وهي هجرة علماء العلوم المدنية للعلوم الشرعية.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، في برنامج "كل يوم فتوى" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "يحزننا تحول العديد من طلاب العلم في الكيمياء والفيزياء والطب والهندسة والصيدلة، وعلوم طب الحيوان، إلى العلوم الشرعية".

وأردف: "يتركون العلوم التي تخصصوا فيها ويذهبون إلى نواحٍٍ شرعية، لأنه للأسف كأنه يرى أن الدين هو الذي سيقوم به، وكأنه ينتقل من نافلة إلى فرض، لكن الحقيقة هي العكس، أنت انتقلت من فرض عليك أن تقوم وتبدع في هذه العلوم، ونحن نحتاجكم في هذه التخصصات، بالضمير العلمي القوي".

وأشار إلى أن العلوم المدنية، هي علوم متكاملة مع العلوم الشرعية، وكل ما يحتاجه المجتمع، وتتقدم فيه أيًا كانت طبيعة العلم، فأنت في مقام العبادة لله، مردفًا: "تتساوى وأنت تدرس الفيزياء والكيمياء مع من يدرس الفقه والتوحيد، من يدرس التوحيد والفقه ليست له أفضلية عن دارس الفيزياء الذي يفيد المجتمع ويخدمه ويفيد البشرية، لأننا تأخرنا في هذه العلوم".

وختم المفتي: "العلوم الشرعية هناك من يقوم بها خير قيام، اترك العلوم لمن يقوم بها وقد مارسها من قديم الزمان وهو طالب، فمن يكون عقله في الفقه لا يمكن أن يحسن علوم الهندسة أو الطب".

المفتي العلوم المدنية العلوم الشرعية الطب الهندسة

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