الجمعة 14 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

إدارة البنك الأهلى ترد على شائعة رحيل الجهاز الفنى فى حالة الخسارة أمام الطلائع

بابا فاسيليو المدير
بابا فاسيليو المدير الفني لفريق البنك الاهلي

نفى مجلس إدارة نادي البنك الأهلي شائعة إقالة المدير الفني الأجنبي بابا فاسيليو في حالة خسارة الفريق الليلة أمام طلائع الجيش في الجولة الخامسة والعشرين للدوري الممتاز.

وكشف مصدر مسئول عن أن الإدارة لم تحدد بعد مصير بابا فاسيليو وستتم مناقشة الموقف من قبل الإدارة في الوقت المناسب.

وأوضح المصدر أن النتائج والأداء هذا الموسم غير مرضٍ، وتراجعت النتائج لأسباب مختلفة وهناك محاولات مستمرة من قبل مجلس إدارة النادي لعودة الفريق لمكانه الطبيعى في جدول الدوري الممتاز والابتعاد عن منطقة الخطر.

من جانب آخر اختار بابا فاسيليو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي 20 لاعبًا للدخول في معسكر مغلق اليوم استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، والمقرر لها غدًا السبت ويستضيفها استاد القاهرة في التاسعة والربع مساء.

ورزاق سيسيه سيسيه بابا فاسيليو بنادي البنك الأهلي لمواجهة طلائع الجيش

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