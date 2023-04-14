الجمعة 14 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الرئيس الصينى يؤكد أن تنمية بلاده توفر فرصًا جديدة للبرازيل

شي جينبينغ
شي جينبينغ

أكد الرئيس الصيني، شي جين بينج، لنظيره البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، الجمعة، أن تنمية الصين توفر "فرصًا جديدة" للبرازيل والدول الأخرى، بحسب بيان رسمي.

وقالت وزارة الخارجية في بيانٍ نشرته وسائل إعلام رسمية إن "الصين ستواصل التنمية عالية الجودة، وتسريع إنشاء نموذج تنموي جديد وتعزيز انفتاح عالي المستوى.. هذا سيوفر فرصًا جديدة للبرازيل ودول العالم".

والتقى الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، نظيره الصيني شي جين بينج، في بكين الجمعة، على أمل تعزيز العلاقات بينهما، بعد أن انتقد بشدة صندوق النقد الدولي وهيمنة الدولار الأمريكي.

وكان الرئيس اليساري لولا، صرّح في شنجهاي الخميس، بأن البرازيل "عادت إلى الساحة الدولية"، مؤكدًا بذلك سعيه إلى طي صفحة العزلة في عهد سلفه جايير بولسونارو.

الرئيس الصيني شي جينبينغ لولا دا سيلفا الصين الرئيس البرازيلي

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