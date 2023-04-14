الجمعة 14 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الحلقة 8| مواعيد عرض وإعادة مسلسل "تحت الوصاية"

تحت الوصاية
تحت الوصاية

مسلسل تحت الوصاية يعتبر من أنجح المسلسلات الاجتماعية التي عرضت خلال موسم رمضان 2023 كونه يناقش قضية هامة وحساسة في المجتمع المصري وتخص شريحة كبيرة من السيدات والأطفال، فهي طرحت لأول مرة بشكل موسع قضية الوصاية على القصر من اليتامى وكيفية التعامل القانوني معهم والنزاع بين أهل الأب المتوفي والأم الحاضنة على حقوقهم.

مسلسل تحت الوصاية في رمضان 2023

يبحث قطاع كبير من الجمهور عن مواعيد وقنوات عرض مسلسل «تحت الوصاية»، وتصدر العمل تريند محرك البحث «جوجل»، خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بعدما حملت الحلقة السابقة العديد من الاحداث والصعوبات التي تواجها «حنان»، وتأثير المسلسل لم يقتصر على جمهور ورواد منصات التواصل الاجتماعي، بل انتقل أثره إلى البرلمان إذ حاول نواب البرلمان طرح قضية المسلسل للمناقشة وتسليط الضوء على قانون الوصاية لحماية الحقوق وتربية النشء بضمانة كاملة.

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مواعيد عرض وإعادة مسلسل «تحت الوصاية» الحلقة 8

يعرض اليوم الجمعة الحلقة الثامنة من مسلسل «تحت الوصاية» وتذاع عبر قناة «dmc» في تمام الساعة 7.45 مساء.

والإعادة 12:45 صباحا، والساعة 2:15 مساء.

كما يعرض أيضا مسلسل تحت الوصاية عبر منصة واتش آت، وأيضا عبر منصة شاهد.

 تفاصيل الحلقة السابعة من مسلسل تحت الوصاية 

بدأت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل "تحت الوصاية" التي عرضت أمس الخميس باعتراف على الطيب «إبراهيم» لزوجته «سناء» بأنه اتفق مع دياب للإيقاع بشقيقتها منى زكي «حنان» وحبسها بتهمة سرقة المركب، في مقابل أن يتنازل عن بلاغه ضد سناء وتبرئتها، وهو ما كان بمثابة صدمة لها.

ولتخفيف العبء عن ياسين قدمت حنان “منى زكي” لرضيعتها في حضانة للرضع، واشترت الكتب الدراسية اللازمة لابنها الأكبر «ياسين»، كي يتمكن من مذاكرة ما فاته من دروس بالمدرسة، وصعدت «حنان» على مركب الصيد مرة أخرى، رفقة رشدي الشامي «الريس ربيع»، والصيادين الشباب الذين يساعدونها في صيد البحر، وأصيبت في الرحلة أثناء عملها مع الصيادين، وفي الحلقات المقبلة ينتظر الجمهور معرفة مصير العمل بعد الإصابة.

فريق عمل مسلسل «تحت الوصاية» الحلقة 6

«تحت الوصاية» يتكون من 15 حلقة، بطولة الفنانة منى زكي دياب، نسرين أمين، رشدى الشامي، على الطيب، مها نصار، نهى عابدين، خالد كمال، محمد عبدالعظيم، والعمل من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.

تحت الوصاية مسلسل تحت الوصاية رمضان 2023 مواعيد عرض مسلسل تحت الوصاية الحلقة 8

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