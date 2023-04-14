الجمعة 14 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

على الطيب يكشف كواليس مسلسل "تحت الوصاية" بعد إشادة الجمهور به

الفنان علي الطيب
الفنان علي الطيب

كشف الفنان علي الطيب، كواليس مسلسل "تحت الوصاية" بعد تألقه وإشادة الجمهور به، قائلاً: إنه محظوظ بوجوده في مسلسل تحت الوصاية، حيث يعتبر عملًا يضم كل عناصر النجاح قبل عرضه".

وأضاف الفنان علي الطيب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، الذي تقدمه الاعلامية شافكي المنيري، عبر القناة الأولى المصرية، أن تصوير المسلسل مازال مستمرًا، معقبًا: "المشاهد لم تنته، وأماكن التصوير كلها طبيعية بين الإسكندرية ودمياط، ومحافظات في مصر، كما أن فريق العمل لديه ثقة في بعضهم البعض وثقة في الله".

وكشف الفنان علي الطيب تفاصيل دوره في المسلسل، قائلاً: “إن شخصية إبراهيم لديه دوافع لفعل ما فعله، حيث يخاف على زوجته جدًا ولا يحب الخطأ، وهو يرى أن هناك شيئًا خاطئًا حادثا، ويتمنى أن ينتهي كل شيء بالتراضي، لأنه لا يرى الأبعاد التي تعاني منها حنان التي تجسد شخصيتها الفنانة منى زكي”. 

وأشار إلى أن فريق العمل يجتهد في عمله بشكل كبير جدًا، متابعًا: "أشاهد  المشاهد من خلف الكاميرات وأستمتع بها جدًا، ولي الشرف أنى عملت مع الفنانة منى زكى، وأحمد الله تعالى على ترتيباته لي في كل شيء، كما أنني عملت مع الفنانة نيللى كريم وبعدها منى زكى".

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