الكتب خان تصدر الطبعة العربية من "العالم في ظهري" لـ توماس ميلا

صدر حديثًا عن "الكتب خان" للنشر، الطبعة العربية من رواية "العالم في ظهري"، للكاتب الألماني توماس ميلا وترجمة معتز المغاوري.

وجاء في الكتاب: "عندما تعاني من "اضطراب ثنائي القطب" أو "اكتئاب الهوس"، فإن حياتك لم يعد يُمكن لها الاستمرار، لقد أغلق المرض على ماضيك ويهدد بالشيء نفسه نحو مستقبلك وبدرجة أكبر، مع كل نوبة جنون، تصبح حياتك التي كنت تعرفها، مستحيلة. المرء الذي اعتقدت أنك كنته يوما وتعرفه، لم يعد له وجود قوي بعد الآن. لم يعد بإمكانك التأكد من نفسك. لم تعد تعرف من أنت. ما قد يأتي ويذهب بسرعة مثل فكرة، تضعها موضع التنفيذ في دائرة صغيرة من الجنون. كل شخص لديه هاوية بداخله، يحدث أن يحصل أحيانًا على لمحة منها؛ لكن في حالتك، ذلك الهوس هو جولة كاملة داخل هذه الهاوية، وما كنت تعرفه عن نفسك لسنوات يصبح فجأة غير دقيق في فترة زمنية قصيرة للغاية. أنت لا تبدأ من الصفر، لا، أنت تنزلق إلى العدمية، ولم يعد هناك أي شيء مرتبط بك يمكنك الوثوق به بعد الآن.

عانى توماس ميلا من الاكتئاب ثنائي القطب، المعروف أيضًا باسم الاضطراب ثنائي القطب، وذلك لسنوات عديدة، في هذه الرواية يتحدث توماس ميلا بلغة صريحة عن كيفية تعامله مع المرض، عن مأساته الشخصية، والشفاء البطيء - مما يعطي نظرة ثاقبة وغير عادية حول ما يعانيه الشخص المصاب باكتئاب ثنائي القطب.

ولد توماس ميلا عام 1975، ودرس الأدب المقارن والفلسفة في تكساس وبرلين. كتب العديد من المسرحيات التي يتم عرضها وترجم أعمال مؤلفين مثل ويليام تي فولمان وتوم مكارثي إلى اللغة الألمانية، حصلت مجموعته القصصية بعنوان "Raumforderung" (2007) على جائزة "Förderpreis" للمواهب الشابة. تم ترشيح روايته الأولى "Sickster" (2011) لجائزة الكتاب الألمانية وحصلت على جائزة Franz Hessel .

صدرت له رواية 3000 يورو في 2014 ورواية العالم في ظهرك في 2016. يعيش توماس ميلا بين برلين وفيينا.