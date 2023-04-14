الجمعة 14 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مسلسل كشف مستعجل

ملخص أحداث مسلسل كشف مستعجل الحلقة السابعة.. تعرف عليه

مسلسل كشف مستعجل
مسلسل كشف مستعجل

شهد الحلقة السابعة من مسلسل كشف مستعجل بالعديد من الأحداث، حيث بدأت إجراء اتصال هاتفي من علياء (هنادي مهنا) مع صديقتها والتي كانت تسرد لها بعض التفاصيل عن تطورات علاقتها مع يوسف (مصطفى خاطر) خاصة بعد الخلاف الأخير الذي نشب بينهما أثناء تواجدهم في البروفات بقيادة المخرج أمجد والذي انتهي الامر وقتها بطرده لكل من علياء ويوسف.

ودعت علياء يوسف على حفل عيد ميلاد ابنه سهام (محمد عبد الرحمن) والذي سوف تحتفل به الأسرة سويا، إلا أن يوسف قدم بعض الأعذار والتي لم تقبلها علياء وأكدت له أنه سوف تكون في انتظاره.

ملخص أحداث مسلسل كشف مستعجل الحلقة 7

كما نفذ مودي الجزاز تهديده ليوسف بالوصول لوالدته والضغط عليه بها وذلك بعد فشل العملية الأخيرة بسبب الدكتور سهام عز الرجال وضياع شنطة المخدرات منه وتوريط سائق التاكسي فيها.

واصطحب مودي والده يوسف لإحدى المطاعم ومن خلال حديثهم تبين أن يوسف اسمه الحقيقي عبد الرحمن وفي اعتقدها أنه متوفى منذ عدد من السنوات، إلا أن أعمال الخير التي يقوم بها على قيد حياته هي التي لازالت تجعل والدته قادرة على المعيشة، وبالفعل وصل يوسف للمطعم وهو متخفي حتى لا تشاهده والدته.

مسلسل كشف مستعجل

وبسبب ضغط مودي على يوسف وتهديده بوالدته جاءت له فكرة استغلال سهام في إنقاذ والدته من مودي الجزاز واقترح على “سهام” إنقاذ سيدة ما دون أن يخبره أنها والدته وبالفعل وافق سهام واقترح على يوسف أخذه لشقته القديمة في المريوطية.

وأثناء خروج الدكتور سهام ومعه يوسف من منزله أخذ سهام مفتاح شقة المريوطية، وهو الأمر الذي شاهدته لي لي زوجته (إلهام وجدي)، ما جعلها تتساءل عن سبب أخذه المفاتيح وانصرافه قبل حضور عيد ميلاد، واحتد الحديث بينهما وتدخلت والدة الدكتور سهام في الحديث، ما جعل الحوار يزداد حدة بين الثلاثي، لينتهي الأمر بضرب الدكتور سهام لزوجته لي لي، وهو ما أدى لانفعالها بشكل كبير وقامت بكسر الطبق الذي كانت تحمله ما تسبب لها في جرح عميق بيدها.

مواعيد عرض مسلسل كشف مستعجل الحلقة 8 والقنوات الناقلة له

لم تكتفِ لي لي بما حدث بل توجهت للقسم ومعها كافة أفراد الأسرة، واتهمت زوجها الدكتور سهام بالتعدي عليها بالضرب وأنه هو ما تسبب لها في جرح يدها، وحاول كل أفراد الأسرة تهدئه الأمور بينهما لكن دون جدوى، لينتهي الأمر بدخول سهام ويوسف للحجز سويا وقضاء ليلة كاملة فيها.

وقررت علياء شقيقة الدكتور سهام وخطيبه يوسف، أن تنقذهم من السجن، فقامت بالاتصال على مودي الجزاز لكي يساعدها في إخراجهم، وبالفعل تمكن مودي الجزاز من إخراج كل من يوسف وسهام بعد قضاء ليلة كاملة في الحبس.

وخلال حبس كل من يوسف وسهام تعرضا لبعض المضايقات من قبل المسجونين في الحجز وكادوا أن يتعرضا للعديد من المخاطر لولا حيله يوسف، والذي أقنعهم أنه تحول لمصاص دماء وقام بالفعل بالهجوم على أحد الأشخاص في الحجز ما جعل الجميع يخشون منهم ويبتعدون عنهم.

كشف مستعجل مسلسلات رمضان 2023 موعد عرض مسلسل كشف مستعجل كشف مستعجل الحلقة 7 مسلسل كشف مستعجل موعد اعادة مسلسل كشف مستعجل محمد عبدالرحمن هنادي مهنى أحداث مسلسل كشف مستعجل الحلقة السابعة القنوات الناقلة لمسلسل كشف مستعجل مسلسل كشف مستعجل الحلقة 7 مسلسل مصطفي خاطر رمضان 2023 مسلسلات المتحدة المتحدة شهر الفرحة احداث مسلسل كشف مستعجل 7

الأكثر قراءة

سفير مصر ووزير الدفاع المجرى يبحثان تعزيز التعاون العسكرى

تعديل تشريعى منتظر يمنح المطلقة 5% من دخل طليقها الشهرى بعد 5 سنوات

كشف لغز طفل مذبوح داخل محل كوافير في بلبيس

قبل ما تسافر في العيد.. أسعار تذاكر قطارات تحيا مصر الجديدة

أسعار كعك عيد الفطر 2023 في معارض أهلا رمضان وكلنا واحد

قطاع الأمن العام ينفذ 85089 حكما قضائيا خلال 24 ساعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف

أنا وسيمور هيرش

إيهاب مصطفى

مشاهد بطلها كلب عبدالرسول 2/3

د. محمد عفيفي

أبوالحسن الندوى «3- 3»

ماجد حبته

جد أيرلندى والآخر بريطانى!

مدحت بشاى

القيامة .. وتوحيد قلوب المؤمنين

عبد الرحيم طايع

الأقصر تخاصم مثقفيها!

محمد عبدالناصر

حتى لا يضيع الدم هباء

محاسن السنوسي

بدو سيناء.. و"الكتيبة 101"

صور

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

كنائس مصر تحتفل بـ«أحد السعف»

محطة تل أبيب

المزيد

هجمات قرصنة تستهدف مواقع بنوك إسرائيلية

ردًا على الشرطة الإسرائيلية.. "الروم الأرثوذكس" بالقدس تصدر بيانًا بشأن احتفالات سبت النور

الأردن يحذر من فرض إسرائيل قيود على وصول المسيحيين لكنيسة القيامة