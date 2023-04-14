ملخص أحداث مسلسل كشف مستعجل الحلقة السابعة.. تعرف عليه

مسلسل كشف مستعجل

شهد الحلقة السابعة من مسلسل كشف مستعجل بالعديد من الأحداث، حيث بدأت إجراء اتصال هاتفي من علياء (هنادي مهنا) مع صديقتها والتي كانت تسرد لها بعض التفاصيل عن تطورات علاقتها مع يوسف (مصطفى خاطر) خاصة بعد الخلاف الأخير الذي نشب بينهما أثناء تواجدهم في البروفات بقيادة المخرج أمجد والذي انتهي الامر وقتها بطرده لكل من علياء ويوسف.

ودعت علياء يوسف على حفل عيد ميلاد ابنه سهام (محمد عبد الرحمن) والذي سوف تحتفل به الأسرة سويا، إلا أن يوسف قدم بعض الأعذار والتي لم تقبلها علياء وأكدت له أنه سوف تكون في انتظاره.

ملخص أحداث مسلسل كشف مستعجل الحلقة 7

كما نفذ مودي الجزاز تهديده ليوسف بالوصول لوالدته والضغط عليه بها وذلك بعد فشل العملية الأخيرة بسبب الدكتور سهام عز الرجال وضياع شنطة المخدرات منه وتوريط سائق التاكسي فيها.

واصطحب مودي والده يوسف لإحدى المطاعم ومن خلال حديثهم تبين أن يوسف اسمه الحقيقي عبد الرحمن وفي اعتقدها أنه متوفى منذ عدد من السنوات، إلا أن أعمال الخير التي يقوم بها على قيد حياته هي التي لازالت تجعل والدته قادرة على المعيشة، وبالفعل وصل يوسف للمطعم وهو متخفي حتى لا تشاهده والدته.

مسلسل كشف مستعجل

وبسبب ضغط مودي على يوسف وتهديده بوالدته جاءت له فكرة استغلال سهام في إنقاذ والدته من مودي الجزاز واقترح على “سهام” إنقاذ سيدة ما دون أن يخبره أنها والدته وبالفعل وافق سهام واقترح على يوسف أخذه لشقته القديمة في المريوطية.

وأثناء خروج الدكتور سهام ومعه يوسف من منزله أخذ سهام مفتاح شقة المريوطية، وهو الأمر الذي شاهدته لي لي زوجته (إلهام وجدي)، ما جعلها تتساءل عن سبب أخذه المفاتيح وانصرافه قبل حضور عيد ميلاد، واحتد الحديث بينهما وتدخلت والدة الدكتور سهام في الحديث، ما جعل الحوار يزداد حدة بين الثلاثي، لينتهي الأمر بضرب الدكتور سهام لزوجته لي لي، وهو ما أدى لانفعالها بشكل كبير وقامت بكسر الطبق الذي كانت تحمله ما تسبب لها في جرح عميق بيدها.

لم تكتفِ لي لي بما حدث بل توجهت للقسم ومعها كافة أفراد الأسرة، واتهمت زوجها الدكتور سهام بالتعدي عليها بالضرب وأنه هو ما تسبب لها في جرح يدها، وحاول كل أفراد الأسرة تهدئه الأمور بينهما لكن دون جدوى، لينتهي الأمر بدخول سهام ويوسف للحجز سويا وقضاء ليلة كاملة فيها.

وقررت علياء شقيقة الدكتور سهام وخطيبه يوسف، أن تنقذهم من السجن، فقامت بالاتصال على مودي الجزاز لكي يساعدها في إخراجهم، وبالفعل تمكن مودي الجزاز من إخراج كل من يوسف وسهام بعد قضاء ليلة كاملة في الحبس.

وخلال حبس كل من يوسف وسهام تعرضا لبعض المضايقات من قبل المسجونين في الحجز وكادوا أن يتعرضا للعديد من المخاطر لولا حيله يوسف، والذي أقنعهم أنه تحول لمصاص دماء وقام بالفعل بالهجوم على أحد الأشخاص في الحجز ما جعل الجميع يخشون منهم ويبتعدون عنهم.