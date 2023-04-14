الجمعة 14 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

أهالي أبو رواش يشيعون جنازة أم وطفلتها توفيا في حريق عقار كرداسة

جنازة
جنازة

وسط حالة من الحزن الشديد ووسط مشهد جنائزي مهيب، شيع أهالي قرية أبو رواش في كرداسة جنازة طفلة ووالدتها من ضحايا حريق اشتعل بعقار والذي أسفر عن مصرع 6.

وتم إنهاء الإجراءات القانونية الخاصة بالدفن، وحضر الجنازة عدد كبير من أهالي القرية.

وسادت حالة من الحزن بين أهالي قرية أبو رواش بعد وصول عدد المتوفين إلى 6، ومن المنتظر تشييع جنازة طفل من الضحايا فارق الحياة داخل المستشفى بعد تدهور حالته الصحية.

وأجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، معاينة للعقار الذي شهد الحادث منذ عدة أيام، ما أسفر عن إصابة 19 شخصا، وتبين من خلال المعاينة، أن العقار مكون من 3 طوابق، وتلاحظ وجود بعض الشروخ بالطابق الأرضي، والطابق الأول.

وأجرت لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، المكونة من الإدارة الهندسية بالمدينة، ودكتور كلية الهندسة، أفادت أن العقار يحتاج لترميم ولا يوجد خطورة على العقارات المجاورة، وتم التحفظ على العقار وغلقه من قبل النيابة العامة، لحين انتهاء كافة التحقيقات.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق بعقار بمنطقة أبو رواش في كرداسة، انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن الحريق ناتج عن ماس كهربائي أدى عقب ذلك إلى انفجار أسطوانة غاز، مما أسفر عن إصابة 19 من المقيمين بالعقار.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وفارق 6 أشخاص منهم الحياة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

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