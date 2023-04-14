ألمانيا تدعو الصين إلى مطالبة روسيا بوقف الحرب في أوكرانيا

دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الجمعة بكين إلى مطالبة "المعتدي الروسي بوقف الحرب" في أوكرانيا، معتبرةً أنه لا يوجد دولة أخرى لها تأثير على روسيا أكثر من الصين.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية خلال مؤتمر صحافي في بكين إلى جانب نظيرها الصيني تشين غانغ "يجب أن أقول بصراحة إنني أتساءل لماذا لا يتضمن الموقف الصيني حتى الآن طلبا للمعتدي الروسي بوقف الحرب".

ورأت بيربوك أن زيارة الرئيس الصيني شي جينبينغ مؤخراً إلى موسكو أظهرت "أنه لا يوجد بلد آخر له تأثير على روسيا أكثر من الصين وأن قرار استخدام هذا التأثير يؤثر بشكل مباشر على المصالح الأساسية لأوروبا".

وأضافت بيربوك خلال أول زيارة لها إلى الصين "بالطريقة عينها التي نجحت بها الصين في تحقيق توازن سلمي بين إيران والسعودية، نتمنى أن تضغط الصين على روسيا لتضع حداً لعدوانها أخيراً، وتشارك في حل سلمي للنزاع".

عقب هذا اللقاء، أعلنت الحكومة الصينية في بيان الجمعة أن وزير الدفاع الصيني سيزور روسيا من 16 إلى 19 أبريل.

وتأتي زيارة وزير الخارجية الألمانية إلى الصين بعد أسبوع من زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين اللذين حثّا أيضًا بكين إلى لعب دور في السلام في أوكرانيا.

وفي الأسابيع الأخيرة، تصاعد الضغط الدولي لدفع الصين إلى التدخل لدى روسيا وإحضارها إلى طاولة المفاوضات.

وتقول بكين رسميًا إنها محايدة لكنها لم تُدن الغزو الروسي.

وقال تشين غانغ الجمعة "اعتقدت الصين دائما أن السبيل الوحيد لحل الأزمة الأوكرانية هو تعزيز السلام والمحادثات".

وأضاف: "الصين مستعدة لمواصلة العمل من أجل السلام وتأمل أن تبقى كل الأطراف المعنية في الأزمة موضوعية وهادئة وأن تقوم معاً بجهود بناءة لحل الأزمة عن طريق المحادثات".

وبدت الوزيرة الألمانية حازمةً أيضًا بشأن مسألة تايوان بعدما أجرت الصين مناورات عسكرية واسعة النطاق في محيط الجزيرة.

وقالت بيربوك إن "تصعيدا عسكريا في مضيق تايوان الذي يمر عبره 50 بالمئة من التجارة العالمية كل يوم، سيكون سيناريو كارثيا للعالم بأسره".

ورد تشين غانغ قائلاً "تايوان تنتمي إلى الصين". وأضاف "لا أحد يأمل أكثر من المواطنين على جانبي مضيق تايوان في الحفاظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان وتحقيق إعادة التوحيد السلمي للوطن".

أثار إيمانويل ماكرون الجدل في الولايات المتحدة وأوروبا لدى عودته من الصين باعتباره أن الاتحاد الأوروبي لا ينبغي أن يكون "تابعاً" لواشنطن أو بكين فيما يتعلق بقضية تايوان.