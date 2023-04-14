الجمعة 14 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

البابا تواضروس يترأس صلوات الجمعة العظيمة من الكاتدرائية (بث مباشر)

البابا تواضروس
البابا تواضروس

ترأس منذ قليل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلوات الجمعة العظيمة، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وشاركه في طقس الجمعة الحزينة لفيف من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية 

https://fb.watch/jUFzcBsMli/?mibextid=kdkkhi

ومن جهته كشف القمص موسى إبراهيم المتحدث الإعلامي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ترتيبات المشاركة في جمعة العظيمة الذي يترأسها البابا.

وقال القمص موسى إبراهيم، في بيان له، بخصوص ترتيبات صلوات الجمعة العظيمة 14 أبريل 2023، وقداس عيد القيامة المجيد مساء غد السبت 15 أبريل 2023 في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية تمت مخاطبة الآباء الأساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالقاهرة؛ لترشيح عدد من أبناء كنائس كل قطاع للمشاركة في الصلوات.

وتابع: توجد دعوة حضور ليوم الجمعة العظيمة، ودعوة أخرى لحضور قداس عيد القيامة يُمكن الحصول على دعوات حضور الصلاة من الكنيسة التابع لها أو الكاتدرائية المرقسية بالعباسية ولا توجد أماكن للسيارات داخل فناء الكاتدرائية، وغير مسموح للمشاركين في الصلوات (كهنة - شمامسة - شعب)، باصطحاب أي أشخاص لا يحملون بطاقة الدعوة.

ويُحيى الأقباط، اليوم الجمعة، ذكرى صلب السيد المسيح، المعروفة باسم الجمعة العظيمة أو الحزينة، الذين يقضون فيها 12 ساعة في صلوات متصلة في الكنيسة، من السادسة صباحًا حتى السادسة مساءً، دون أي توقف.

ويرتدى الشمامسة، في اليوم المعروف أيضًا باسم جمعة الآلام وجمعة الصلبوت، أزياء الحداد، ويرددون الألحان الحزينة، التي لها أصول مصرية قديمة، وبعد الصلوات يعودون إلى منازلهم للراحة، وبعضهم يصوم عن الطعام طوال اليوم إلى نهاية صلوات ليلة العيد.

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