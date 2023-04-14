الجمعة 14 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحرير 15 مخالفه في حمله تموينيه بالمنيا

حملات تموينية علي
حملات تموينية علي المخابز والأسواق بمطاي بالمنيا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي شمال محافظة المنيا بالتعاون مع إدارة التموين بالمركز والجهات المعنية حملة رقابية وتفتيشية علي الأسواق والمحلات التجارية ومحلات الجزارة والمخابز البلدية تمكنت من ضبط وتحرير 15 مخالفة متنوعة وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مرتكبيها

 

قال المحاسب هشام فايز رئيس مركز ومدينه مطاى أن الوحدة المحلية بمركز ومدينة مطاي بالتعاون مع اداره تموين مطاي برئاسة عبدالحكيم محمد مدير الادارة وعلى حمدي وراضي عبد الحليم مفتشي التموين بمطاي ومباحث تموين شمال والدكتوروليد ريدى.ادارة الطب البيطرى بمطاى بحملات تموينيه على الأسواق والمحال التجاريه و المخابز و الجزارين بالمركز والقرى لضبط الأسعار ومتابعه توفير المواد الغذائيه للمواطنين في شهر رمضان الكريم أستهدفت خلالها الحمله بندر مطاي وقري مطاى التابعه للمركز أسفرت عن تحرير 15 محضر تمويني متنوع 

 

 وأوضح رئيس المركز والمدينة أن المخالفات تنوعت وجاءت علي النحو التالي : عدد 3 محاضر ذبح خارج السلخانه و1 محضر شهاده صحيه ومحضر ملح طعام مجهول المصدر وتم مصادرة 92  لفه ملح بكل لفه 16 كيس زنه 400 جرام كما تم تحرير 10 محاضر متنوعه للمخابز البلدي والطباقي وتم تحريز المضبوطات وإبلاغ النيابه بالمحاضر لتتولي التحقيق

 

وأشارإلى أن هناك تعاون كامل مع الجهات المعنية مثل التموين وحماية المستهلك وإدارتي الصحة والطب البيطري ومباحث التموين لتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية بأحياء المدينة والقري التابعة لها لفرض الأنضباط التمويني والأسعار والتأكد من سلامة المعروض من المواد الغذائية حرصا علي صحة المواطنين

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تحرير 15 مخالفة تموينية حملات رقابية وتفتيشية الأسواق والمخابز بمطاي عبد الحكيم محمد مدير إدارة تموين مطاي المحاسب هشام فايز رئيس مركز مطاي

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