كرة سلة: الاتحاد يهزم الأهلى ويستعيد التقدم فى سلسلة نهائى دورى السوبر

فاز رجال الاتحاد السكندري لكرة السلة على الأهلي بنتيجة 80/78 في ثالث مواجهات سلسلة نهائي دوري السوبر.

ويحتضن مجمع صالات استاد القاهرة الدولي فعاليات السلسلة الختامية لدوري السوبر المصري لكرة السلة الذي يُقام بنظام best of five، الذي يتطلب فوز أحد الفريقين بثلاث مباريات من اجل التتويج باللقب.

ويسعى الأهلي للتتويج بلقبه الثالث على التوالي في بطولة الدوري، فيم يحاول زعيم الثغر استعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ أربعة أعوام.

ونجح زعيم الثغر في تحقيق عودة قوية من التأخر بفارق وصل لـ18 نقطة، ليحقق الفوز مع نهاية المباراة.

جاءت الفترة الأولى حمراء وانتهت بتقدم الأهلي بفارق مريح بنتيجة 13/28.

ونجح الأخضر في تقليص الفارق خلال الفترة الثانية لتنتهي بتقدم الأهلي 38/43.

عاد الأهلي لتوسيع الفارق قليلا خلال الفترة الثالثة، التي انتهت 63/55.

وأكمل سيد البلد عودته خلال الفترة الرابعة منهيًا المباراة لصالحه بنتيجة 80/78.

وعاد الاتحاد السكندري وتقدم بنتيجة السلسلة من جديد بنتيجة 2/1 ليصبح على بُعد فوز وحيد من التتويج باللقب.

كان الاتحاد قد حسم المواجهة الأولى لصالحه بنتيجة 71/69، قبل أن يعود الأهلي لتعديل نتيجة السلسلة بحسم المباراة الثانية بنتيجة 83/79.

ومن المُقرر أن تُقام المواجهة الرابعة في الثامنة من مساء الخميس المُقبل في الصالة الرئيسية بمجمع صالات استاد القاهرة الدولي.

ويحتاج الاتحاد للفوز بمواجهة الخميس لحسم اللقب، فيما يتحتم على الأهلي الفوز بها من أجل التعادل وفرض مواجهة خامسة فاصلة على العملاق السكندري.